banner583
banner676
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
199 0
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
44 0
 
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
23 0
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
51 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
38 0
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
111 1
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
27 0
banner661
banner682

Maliye'den Haziran'da piyasaya 803 milyon TL'lik ödeme

banner476

banner666
Maliye'den Haziran'da piyasaya 803 milyon TL'lik ödeme

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Haziran ayında toplam 803 milyon 349 bin 707 TL ödeme yapıldığını, bunun 465.417.351,54TL’sinin maaş ve maaş nitelikli, geri kalan 337.932.356,38TL’nin ise borç ve piyasaya yapılan ödemeler olduğunu açıkladı.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, Haziran ayında maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında toplam; 337 milyon 932 bin 356 TL. 38 kuruş ödeme yapıldı.
 

1-30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEMELER
EMEKLİ İKRAMİYELERİ + TEMİZLİK ŞİRKETLERİ + MÜTEAHHİT KAMULAŞTIRMA+ GARANTİNA HOTEL+İLAÇ +TIBBİ MEDİCAL ÖD. 142.815.244,07
KKTC ELEKTRİK KURUMU DAİRE TÜKETİMLERİ 10.919.752,73
KKTC MERKEZ B.MUHTELİF BANKALARDAN BORÇ ÖDEMESİ 106.000.000,00
KOOP. MERKEZ BANKASI BORÇ ÖDEMESİ 20.000.000,00
DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ 9.444.068,00
TURİST TAŞIMACILIĞI TEŞVİK ÖDEMESİ 1.602.500,00
CYPRUVEX NARENCİYE DESTEĞİ 732.988,82
BRT PERSONELİ BAYRAMLİK ÖDEMESİ 826.304,14
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTA BAKIM BEDELİ (2019) 5.596.215,83
NAVLUN+ÇİĞ SÜT ÖDEMESİ 10.737.010,20
BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ AVANS ÖDEMNESİ 400.000,00
PCR TEST KİTİ TEMİNİ 3.704.400,00
DEPOZİTO EMANET ÖD. 9.113.015,82
İSTANBUL +ANKARA  TEMSİLÇİLİĞİ SAĞLIK HS AKTARILAN 2.915.616,52
ANTALYA BAŞKONSOLOSLUĞU İMPREST HS. 41.200,00
TEMSİLCİLİK TURİZM OFİSİ GÖNDERİLEN 84.040,25
CORONA VİRÜS KAP.YEREL İŞ GÜCÜ İSTİHDAM DESTEĞİ FONUNA KATKI 13.000.000,00
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.