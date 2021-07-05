Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı

Elvan –Yusuf Barbet çiftinin güzeller güzeli kızları Serpil ile Yonca-Özgün Samancıoğlu çiftinin yakışıklı oğulları ve Mağusa Türk Gücü’nün özkaynak antrenörü Ali Samancıoğlu dünya evine girdi.Cuma akşamı Lefkoşa’da The Elysium Park’da gerçekleşen düğüne gelin ve damadın ailesi, arkadaşları ile dostları da katılarak bu mutlu günlerinde genç çifti yalnız bırakmadı.Bizde Halkın Sesi Gazetesi ailesi olarak genç çiftimize bir ömür boyu mutluluk diliyoruz.