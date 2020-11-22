Maliye, 100 milyon TL daha borçlanıyor

KKTC Maliye Bakanlığı’nın azami 100 milyon TL daha borçlanması amacıyla “Devlet İç Borçlanma Senet” ihalesi açıldı

KKTC Maliye Bakanlığı’nın azami 100 milyon TL daha borçlanması amacıyla “Devlet İç Borçlanma Senet” (DİBS) ihalesi açıldı

DİBS ihalesi KKTC Merkez Bankası aracılığında 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu ihaleyle birlikte Hazine bu yıl içinde beşinci kez iç borçlanmaya gidiyor. Maliye daha önce açılan dört ihalede 230 milyon TL borçlanmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde (29 Eylül) Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderildiği açıklanan 117 milyon TL Maliye Bakanlığı’nın hem Eylül hem de Ekim gelir-gider tablolarında görülmezken, Ekim ayı sonunda yerel bütçe açığı yaklaşık 192 Milyon TL olarak bildirilmişti.

195 GÜN VADELİ OLACAK

KKTC Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre, ihaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. İhaleye katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebilecek.

Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlar ve bilgilere göre çoklu fiyat yöntemiyle yapılacak 189 gün vadeli ihalenin açılış saati 10.00, kapanış saati ise 12.00 olarak ilan edildi.

Türk Lirası cinsinden, çoklu fiyat ve iskontolu olarak gerçekleşecek ihalenin senet türü “Hazine Bonosu” olarak bildirildi.

5 İHALEDE 230 MİLYON TL İÇ BORÇ ALINDI

Maliye Bakanlığı Şubat ayı sonunda Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesiyle 40 milyon TL, Mayıs sonunda 71 milyon TL, Haziran sonunda 88 milyon TL ve son olarak da 28 Ekim’de 31 milyon TL’lik “iç borç” almış, böylece Maliye’nin dört ayrı ihalede aldığı toplam iç borç miktarı 230 milyon TL’ye ulaşmıştı.

Yeni ihalede borçlanılacak miktarın (ihracın) nominal tutarı 100 milyon TL olarak belirlenirken, borçlanılacak tutar ihaleye gelecek tekliflere göre şekillenecek.

Şubat ayında açılan DİBS ihalesinin vade tarihi 5 Haziran 2020 tarihinde sona ererken, Mayıs sonunda açılan ihalenin vade tarihi 4 Aralık 2020’de, Haziran sonunda açılan ihalenin vade tarihi de 5 Ocak 2021’de, Ekim sonunda açılan ihalenin vade tarihi de 5 Mayıs 2021’de bitecek.

