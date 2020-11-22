Maraş’ta bisiklet turları başladı

Maraş’ın kısmi açılımının ardından Konya Belediyesi tarafından Maraş için hibe edilen bisiklet ve büfeler faaliyete geçti.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş ziyareti ile Kıbrıs Millet Bahçesi’ne kadar olan güzergah ve daha önceden açılan sahil şeridi ile Demokrasi Caddesi artık bisikletlerle gezilebiliyor.
Mağusa Belediyesi’nin işletmeciliğinde olan büfeler de dün itibari ile faaliyete geçti.
2 SAATLİĞİ 10 TL’YE KİRALANABİLECEK
Sabah saatleri itibari ile ziyaretçiler tarafından kullanımına müsaade edilen bisikletler düne özel 10 TL karşılığında tüm gün kullanılabilecek. Dün itibari ile bisikletler 2 saatliğinin 10 TL’ye kiralanabileceği öğrenildi. Bisiklet kiralamada nakit para kullanılmazken kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor ve kiralama sırasında kimlikler görevlilere emanet bırakılıyor. Konya’dan gelen 600 bisikletin 149 adetinin Maraş ziyaretinde kullanılmak üzere bölgeye dizildiği öğrenilirken, geriye kalan bisikletlerin ise ambarda bekletildiği öğrenildi. Öğle saatlerine kadar yaklaşık 50 ziyaretçinin bisiklet kiralayıp Maraş’ı bisikletle gezdiği öğrenildi. Bisiklet turlarının başlaması ile bugün saat 13:00 sıralarında TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin bölgeyi ziyaret ettiği öğrenildi.
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