Maaşlara yüzde 37.26 artış gelecek

Enflasyon oranının açıklamasının ardından maaşlara yansıyacak hayat pahalılığı oranı yüzde 37.26 olacak





KKTC İstatistik Kurumu, Aralık 2021 hayat pahalılığı (enflasyon) oranını açıklamasının ardından maaşlara yansıyacak hayat pahalılığı oranı da yüzde 37.26 olarak netleşti.

İstatistik Kurumu Aralık 2021 enflasyonunu yüzde 15.16 olarak hesaplarken, ülkedeki 2021 yılı toplam enflasyon oranı da yüzde 46.09’a yükseldi. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında gerçekleşen hayat pahalılığı maaşlara yansıtıldığı için sadece yılın ikinci yarısındaki artışlar maaşlara eklenecek.

Enflasyonda gerçekleşen söz konusu oranlara göre tüm kamu çalışanları, sosyal sigorta emeklileri ve kamu emeklilerinin “2021 yılının ikinci hayat pahalılığı artışı yüzde 37.26 düzeyinde olacak.

İlgili yasalar uyarınca emekli maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmadığı için, başka deyişle tüm emekli maaşları net maaş olduğu için emekliler, ikinci 6 aylık hayat pahalılığı oranı olan yüzde 37.26’yı net olarak alacak. Kamu çalışanları ise bu artışı brüt maaşlarına brüt artış olarak alacak.

Kamu çalışanlarının net maaşına bu oranın yansımasının ne olacağı ise kişiye göre değişkenlik arz ettiği için net maaşa yansıyacak olan artış oranı da kişiye göre değişiyor.

Maliye Bakanlığı’na yakın kaynaklar, son dönemde ortaya çıkan bütçe açıklarına işaret ederek, Maliye’nin artışı maaşlara yansıtma konusunda büyük sıkıntı çekeceğini, kaynak bulunamazsa bu artışın ertelenebileceğini veya ikiye bölünerek verilebileceğini iddia ediyor.



