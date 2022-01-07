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“Enflasyon Kuzey’de % 46.09, Güney’de % 4.3”

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CTP Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs'ın kuzeyinde gerçekleşen enflasyonun %46.09, adanın güneyinde %4.3. AB genelinde ise %5.3 olduğuna dikkat çekti

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“Enflasyon Kuzey’de % 46.09, Güney’de % 4.3”
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CTP Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs'ın kuzeyinde 2021 yılında gerçekleşen enflasyon oranının %46.09, adanın güneyinde ise bu oranın yıllık % 4.3 olduğuna dikkati çekti. 
Sosyal medya paylaşımında enflasyon gerçeğine işaret eden Derya’nın açıklaması şöyle:
“Kıbrıs'ın kuzeyinde 2021 yılında gerçekleşen enflasyon oranı %46.09, adanın güneyinde ise bu oran yıllık %4.3. Avrupa Birliği genelinde ise 2021 yıllık enflasyon %5.3.
Türk Lirası kullandığımız için Türkiye'de alınan ve müdahil olmadığımız kararlar yüzünden her gün fakirleşiyoruz. UBP hükümeti, Euro'ya geçiş çalışmalarımıza karşı çıkarken, yurttaşlarımızı daha da borçlu hale getiren, tasarrufları eriten, sosyal sigorta sistemini batıracak noktaya taşıyan politikalara devam ediyor. Türkiyeli ekonomistler Türkiye'deki yoksulluk sınırının 10.000 TL'yi aştığını söylüyor. Bu KKTC'deki yoksulluk sınırının neredeyse 12.000 TL'yi bulduğu anlamına geliyor. Ülkemizde, dar gelirli emekçiler başta olmak üzere tüm halkımızın alım gücünü koruyacak tek şey ekonomik bağımlılığa son vermektir. Unutmayalım ki, Kıbrıs'ın kuzeyi AB müktesebatı askıya alınmış bir Avrupa toprağıdır ve insan haysiyetine yaraşır bir yaşam kurmak stabil para birimine geçişten ve federal çözüm politikalarından geçer.”
 
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