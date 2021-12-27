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"Li-Koop’ta toplu iş sözleşmesinin uygulanmaması kabul edilemez"

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"Li-Koop’ta toplu iş sözleşmesinin uygulanmaması kabul edilemez"
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 Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) Başkanı Mehmet Davulcu, Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd.(Li-Koop)'ta toplu iş sözleşmesinin uygulanmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, Li-Koop Yönetim Kurulu ile 7 Aralık’ta imzalanan toplu iş sözleşmesinin, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana tarafından onaylanmadığını, bunu Li-Koop Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirdiğini ancak Mukayyit Dana’nın sözleşmeyi onaylamama kararını dayandırdığı gerekçelerin hukuki hiçbir geçerliliği olmadığını, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’na göre de Sözleşmenin imzalandıktan sonra onaya tabi olmadığını belirtti.

Sözleşmenin uygulanması konusunda hiçbir engel bulunmadığını belirten Davulcu, “Gelinen bu aşamada Mukayyit Dana’nın yazısı ve buna bağlı olarak Li-Koop Yönetim Kurulu’nun Toplu Sözleşmeyi uygulamaya koymaktaki kararsızlığı kabul edilemezdir” dedi. 

Davulcu, Çağ-Sen üyesi Li-Koop Çalışanlarının yarın saat 16.00’da toplanarak grev için oylama yapacağını söyledi.

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