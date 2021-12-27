Pek çok başkent yeni yıl kutlamalarını iptal etti

Koronavirüs ve Omikron varyantının hızla yayılması, dünyanın bir kısmında yılbaşı kutlamalarına ilişkin umutları yıktı.

Yeni tip Koronavirüsün Omikron varyantının hızla yayılması, dünyanın büyük şehirlerindeki yılbaşı programlarını etkiledi.

CNN tarafından aktarılan habere göre, Koronavirüs ve Omikron varyantının hızla yayılması, dünyanın bir kısmında yılbaşı kutlamalarına ilişkin umutları yıktı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun ofisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Times Meydanı’ndaki Yılbaşı kutlamalarına kısıtlama getirileceğini ve maske takmanın zorunlu olacağını söyledi.

Omikron’un Avrupa’nın bazı büyük şehirlerinde hızla yayılması üzerine bazı ülkeler yılbaşı için önlemler alırken bazı şehirler hala güvenlik önlemleri alarak etkinliklerini yapmayı planlıyorlar. Geleneksel mega etkinliklere sahip dünya şehirlerinden bazıları ise kutlamaları iptal etti.

Yılbaşı kutlamalarını iptal eden şehirler;

Atina

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plifris 23 Aralık Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında belediyeler tarafından planlanan tüm Noel ve Yeni Yıl kutlamalarının iptal edildiğini söyledi.

Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 21 Aralık Salı günü yaptığı açıklamada, Almanya’da 28 Aralık’tan itibaren Koronavirüsün yayılmasını sınırlamak için katı kısıtlamalar getirileceğini ve yılbaşı arifesinde toplantıların yasaklanacağını duyurdu.

Edinburgh

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 21 Aralık Salı günü yaptığı açıklamada, İskoçya’daki yılbaşı kutlamalarının iptal edileceğini söyledi.

Londra

Londra Belediye Başkanı, Londra’da yapılması planlanan yılbaşı kutlamalarının iptal edildiğini ve tüm Londralıların güvenliği için zor olan bu kararı verdiğini dile getirdi.

Yeni Delhi

Hindistan Federal Bölgesi Hükümeti, başkent Yeni Delhi’de bir sonraki duyuruya kadar tüm sosyal, kültürel ve politik toplantı ve festivalleri yasakladı.

Paris

Paris, yeni yılı kutlamak için yapılan Şanzelize Caddesi’ndeki geleneksel havai fişek gösterilerini iptal etti.

Bu şehirlerin yanı sıra yeni yılı kutlamayı planlayan şehirler de bulunuyor. Bangkok, Dubai, Las Vegas, Rio de Janerio ve Sidney yeni yılı kutlamayı planlayan şehirlerarasında yer alıyor.