Kutlu Özemrak Kendi Hikayesini Yazdı

Sosyal medyada ürettiği içerikler ve kurduğu gıda markalarından tanıdığımız iş insanı ve girişimci Kutlu Özemrak. İzmir’de kurduğu Burger ve kahve markalarını Türkiye’nin bir çok noktasına taşıyarak zincirleşmişti.

Sosyal medyada ürettiği içerikler ve kurduğu gıda markalarından tanıdığımız iş insanı ve girişimci Kutlu Özemrak. İzmir’de kurduğu Burger ve kahve markalarını Türkiye’nin 18 noktasına taşıyarak zincirleşmişti.

İlk hibrit konseptli sandwich markasını da bir kaç sene önce kuran Kutlu özemrak geçtiğimiz günlerde tüm markalarını yatırımcı bir gruba sattı. Sıfırdan kurduğu markalar ile kendi hikayesini yazan Özemrak sektörde büyük bir başarıya imza attı.

Hibrit mutfak adı verilen iş modelini hayata geçirdi; açılan her restoranının içine başka markaların paket servis restoranlarını da yerleştiren Kutlu Özemrak bir restoran mutfağından bir çok markanın paket servis satışı yapmasını sağladı. Böylece genel giderleri sabit bırakarak aynı restorandan 4-5 markanın paket servis yapabilmesini sağladı.

Günümüzde artan işletme ve ürün maliyetlerine karşı yaratılan bu model ile 1 mutfaktan 15-20 restoranın servis yapabilmesi mümkün.

Özemrak bu model ile yarattığı gıda markalarını yakın zamanda gıda yatırımcısı bir şirkete satışını gerçekleştirerek markalarını 50 kattan fazla büyüterek bir değere ulaştırmış oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yakın Doğu Üniversitesi mezunu olan İzmirli girişimci iş insanı Kutlu Özemrak, yakın bir tarihte KKTC’de yatırım için çalışmalarına da başlayacak…

Dijital içerik üreticisi Kutlu Özemrak kimdir?

Girişimci iş adamı Kutlu Özemrak, kurduğu markalarla hem yeme-içme sektörüne hem de dijital yayıncılığa damga vurmuş, şimdilerde ise sosyal medya için ürettiği içeriklerle adından söz ettiren başarılı bir isim. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde de faaliyet gösteren Özemrak’ın hayatı merak ediliyor. İşte Kutlu Özemrak hakkında bilinmeyenler…

Kutlu Özemrak, 1978 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi Seyhan Acar Özemrak Selanik göçmeni, babası Semih Özemrak ise İzmirli. Tolga adında bir kardeşi bulunan iş adamı, bekâr ve bir çocuk babası. Çakabey Koleji ve Gazi Lisesi’nin ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan Kutlu Özemrak, ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde okudu.

RADYO VE TELEVİZYONDA SUNUCULUK YAPTI

Kendine ait üç kısa filmi bulunan Kutlu Özemrak, 2003 yılında Yıldız Kısa Film Festivali’nde yarıştı ve ‘Deneysel’ dalda birincilik ödülü kazandı. 6 sene boyunca radyo programı yapımcılığı ve sunuculuğu, 2 sene televizyon sunuculuğu yapan Özemrak, kısa bir dönem de Tempo dergisinde çalıştı.

MESUT YAR’DAN MÜGE BOZ’A ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİMLE ÇALIŞTI

Profesyonel çalışma hayatına 2003 yılında başlayan Kutlu Özemrak, Enkon Grup şirketini kurdu. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye’de iki magazin dergisi çıkardı. 2015 yılında Türkiye’nin ilk dijitalde yayın yapan yemek ve gezi kültürü dergisi olan Travel and Gourmets dergisini kurarak dijital girişimciliğe adım attı. Mesut Yar, Mine Tugay, Burak Akkul, Müge Boz, Hazer Amani gibi ünlü isimlerle çeşitli dijital projelerde yer aldı.

KURDUĞU MARKALARLA SEKTÖRE DAMGA VURDU

Adana Lezzet Festivali, Ege Gastronomi Zirvesi, Alaçatı Ot Festivali, Mersin Narenciye Festivali gibi çok sayıta etkinlik ve organizasyonda konuşmacı ve jüri üyesi olarak yer alan Kutlu Özemrak, 2017 yılında Türkiye’nin en iyi burger restoranları arasında gösterilen Burger Republic markasını yarattı. 2018’de Five Star Sandwich ve Rocc Coffee markalarını kuran Özemrak, 17 şubeye çıkardığı gıda girişimlerini 2023 yılında yatırımcı bir gruba sattı. Aynı zamanda kurduğu şirketle gayrimenkul ve inşaat alanında da girişimci-yatırımcı olarak da faaliyet gösteren Kutlu Özemrak, dijital içerik üreticisi olarak da adından sıkça söz ettiriyor.