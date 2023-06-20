Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi toplantısına katıldı

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, TDBBK’nin Bakü’de yapılan ikinci toplantısı ile ilgili olarak üye ülkelerde faaliyet gösteren 200’e yakın bankanın toplamda 1 Trilyon Amerikan Dolarının üzerinde aktif büyüklüğü ile önemli bir finansal büyüklük oluşturduğunu, üye ülkelerin bankacılık sistemlerinin birbirleriyle daha entegre çalışmalarının sağlanması ile üye ülkelerin ekonomik gelişimlerine önemli katkı sağlanacağını belirtti

Macaristan, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin gözlemci üye olarak yer aldığı Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi İşbirliği Anlaşması’nın 4 Kasım, 2022 tarihinde İstanbul’da imzalanmasıyla oluşturulan Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi, ikinci toplantısını 13 Haziran, 2023 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirdi.Türk Devletleri Teşkilatı Banka Birlikleri Konseyi, bankacılık sektörünün geliştirilmesi, reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif faydalar sağlanması için sektöre ilişkin konu ve çözümlerin istişare edilerek tecrübelerin paylaşılacağı, ortak zirveler, forumlar, konferanslar düzenleyerek bankacılık verilerini, düzenlemelerini ve iyi uygulamaların paylaşılacağı bir platform olarak işlev görmeyi amaçlamakta, ayrıca dijital bankacılığın geliştirilmesinde, suç gelirleri ile mücadele ve uyum alanında, iklim ve çevre riskleri ile mücadelede, ödeme eko sistemlerinin yaygınlaştırılması konularında iş birliği yapılmasını hedeflemekte.Konsey’in ikinci toplantısı Azerbaycan Bankalar Birliği ev sahipliğinde 13 Haziran 2023 tarihinde Bakü’de yapılmıştır. Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin gözlemci üye olarak katıldığı toplantıda, finans ve bankacılık ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi çözümler, dijital finans teknolojileri, eğitim ve güvenlik alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesi ve deneyim alışverişinde bulunulması konuları değerlendirildi ve bu alanlarda yol haritasını belirleyecek kararlar alındı.Toplantı öncesinde Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi, Azerbaycan Merkez Bankası’nı ziyaret ederek Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazımov ve heyetiyle bir görüşme yaptı. Görüşmede Başkan Kazımov Konsey ikinci toplantısın Bakü’de yapılmasından ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konsey’in (“Şura’nın”) Türk devletleri bankacılık sektörleri arasındaki ilişkiyi daha da güçlendireceğine ve yakınlaştıracağına olan inancını ifade etti.Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, TDBBK’nin Bakü’de yapılan ikinci toplantısı ile ilgili olarak üye ülkelerde faaliyet gösteren 200’e yakın bankanın toplamda 1 Trilyon Amerikan Dolarının üzerinde aktif büyüklüğü ile önemli bir finansal büyüklük oluşturduğunu, üye ülkelerin bankacılık sistemlerinin birbirleriyle daha entegre çalışmalarının sağlanması ile üye ülkelerin ekonomik gelişimlerine önemli katkı sağlanacağını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankacılık sisteminin konseyin bir parçası olmasının ülkemiz ve ülkemiz bankacılığı için ciddi faydalar sağlayacağını ilerleyen günlerde göreceğimizi ilave etti.