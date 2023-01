Kutalmış: Kıb-Tek'te mevcut yapı değişmeli

EMO Başkanı Üner Kutalmış: "Kıb-Tek’te işler her geçen gün daha da kötüye gidiyor... Mevcut yapı değişmeli"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Üner Kutalmış, Kıb-Tek’te işlerin her geçen gün daha da kötüye gittiği ve artık mevcut yapının değişmesi gerektiği görüşünü belirtti.

EMO Başkanı Üner Kutalmış yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmalar kapsamında edindikleri verilerle enerji üretimi ve yönetimi konularında olası tehlikeleri çeşitli platformlarda yöneticilerle ve halkla paylaştıklarını belirtti.

“Nisan 2022 tarihinde başlayan uyarılar dikkate alınmadığından devamında sırasıyla çeşitli TV programlarında, basında ve sosyal medyada konu ile ilgili yapılması gerekenleri uygun bir dille anlatmaya çalıştık. Ancak gelinen noktada uyarılarımızın dikkate alınmaması konusundaki üzüntümüze, hükümetin kriz yönetimi konusundaki tutumuyla karamsarlık da eklenmiştir” ifadelerini kullanan Kutalmış, 27 Mayıs 2022 tarihli “Sıcak ve Karanlık Yaz Kapıda” yazılarında da belirttikleri üzere, bahar aylarında yapılması gereken bakımların yapılmaması ve sürekli çalışan sistemlerde olması gereken sıcak ve soğuk yedek makinelerin hazır bulundurulmaması sebebiyle kendini göstererek gelen kriz, alınmayan bu önlemler nedeniyle patlak verdiği, mağdur olanın ise yine halk olduğunu ifade etti. Kutalmış, “Bu çağda ve bu mevsimde karanlığa ve soğuğa gömülmekle birlikte, sağlık ve iş tehdidi ile karşı karşıya bırakılmıştır” dedi.

"1950’li ve 1960’lı yıllardan kalan yasalar ile yönetilen ve haliyle çağdışı kalmış yönetim şekline bağlı oluşan açıkları kullanılarak siyasi rant merkezi haline getirilen Kıb-Tek’te işlerin her geçen gün daha da kötüye gitmekte olduğunu" savunan Kutalmış, makinelerin bakıma alınamaması, arızalı makinelerin tamir edilememesi, yakıt krizi, elzem olan kapasite artırımının yapılamaması ve son noktada Kıb-Tek sayaç ve şalt malzemelerinin dahi alınamadığı, alınsa dahi montajının kısa sürede yapılması için ihtiyaç duyulan personelin kalmadığı bir kurum haline getirildiğini iddia etti.

Artık mevcut yapının değişmesi gerektiğinin aşikâr olduğunu kaydeden Kutalmış açıklamasını şöyle tamamladı:

“Yıllardır yaptığımız tüm görüşme ve yazışmalarda tüm dünya genelinde var olan 'liyakat sistemi' ile belirlenen siyasetten arındırılmış, uzman kişilerden oluşturulacak bir yapının hayat bulması kaçınılmazdır. Oluşacak yapının göstermelik değil, alacağı kararların devlet politikası haline gelebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerle göreve getirilmesi aynı zamanda elektrik inkişaf yasalarının da bununla birlikte güncellenmesi şarttır.

Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ve ülkemizdeki mevcut sıkıntıların altını çizerek yapılması gerekenleri işaret eden Yenilenebilir Enerji Zirvesinin temel ilkesi olan, yaşanan sorunların bilimsellik temelinde güncel vizyonlar geliştirebilen ortak akıl ile çözülebileceğini hatırlatır, 54 yıldır ülkemize kamu yararı gözeterek hizmet veren bir meslek örgütü olarak, dokuz yüze yakın üyemizle her zaman sorumluluk almaya hazır olduğumuzu vurgulamak isteriz.”