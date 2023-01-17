Hastanenin asma tavanının bir bölümü çöktü

Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki bir odadaki asma tavanın bir bölümünün, aşırı yağışlardan dolayı yıkıldığı bildirildi.
Alithia gazetesi, şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası odanın boşaltıldığını ve hastaların başka odalara taşındığını yazdı.
Haberde, asma tavanın çatıdaki su sızıntısından dolayı yıkıldığı ve tamiri için çalışmaların hemen başlatıldığı ifade edildi.
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