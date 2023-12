Küçükbaş hayvancıya yemlik arpa desteği

Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık’ta Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın katılımıyla yapılan toplantının ardından, küçükbaş hayvanın günlük birer kilo arpasının bir ay boyunca desteklenmesine karar verildiğini açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantının ardından Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan basın toplantısında; Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları konuştu.

Üstel: “Ürettikçe var olacağız”

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, küçükbaş hayvancılığın, ülkenin geleneksel ve en önemli tarım faaliyetlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Ancak, son yıllarda ülkemizi etkisi altına alan kuraklık, tarım ve hayvancılık sektörlerini ciddi şekilde etkilemiş ve özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Artan maliyetler ve çevresel değişiklikler, bu sektörü ciddi şekilde etkilemektedir” dedi.

Hükümetin her dönem hayvancının yanında olduğunu kaydeden Üstel, “2023 yılında hayvancımıza yaklaşık 13 milyon TL kaba yem desteği verdik. 2024 yılında küçükbaş hayvancımıza sıfır faizli kredili yem desteği veriyoruz. Bunun yıllık maliyeti yaklaşık 20 milyondur. Bu da havancımıza yapılmış 20 milyonluk ek bir destektir. Bugün burada bir başka müjdeyi duyurmak için bulunuyoruz.

Besleme giderlerinin azaltılmasına, yerel üretimin teşvik edilmesine ve genel olarak küçükbaş hayvancılık sektörünün sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunmak için yemlik arpa desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda toplam 4135 işletmede bulunan yaklaşık 266 bin küçükbaş hayvanın günlük birer kilo arpasını bir ay boyunca destekleme kararı almış durumdayız. Küçükbaş hayvancılık sektörünün aylık yaklaşık 10 bin ton yemlik arpa ihtiyacı olduğu düşünülürse yapılacak yardım 70 milyon TL tutarındadır” diye konuştu.

Küçükbaş hayvancılıkta besleme giderlerinin toplam giderlerin %65-70'ini oluşturduğunu aktaran Üstel, yem fiyatlarındaki artışın et ve süt maliyetini doğrudan etkilediğini ve maliyetleri yükselttiğini belirtti.

“Bu destekle hem hayvancımıza destek vermiş olacağız hem de halkımızın tükettiği ürünlerde de aşırı fiyat artışlarının oluşmasının önüne geçmiş olacağız” diyen Üstel; 2023 yılında hükümet olarak üretene, üreticiye, sanayiye, tarıma ve hayvancılığa zor koşullara rağmen her tür desteği verdiklerini, 2024 yılında ise bu destekleri daha da artıracaklarını ve imkanlar dahilinde üreticilere sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Üstel, “Halkımızı üretimden koparmamak adına hükümet olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi üretmeyen toplumlar var olamaz. Bu vesile ile bu desteğin verilmesinde önemli katkıları bulunan Türkiye Cumhuriyeti’ne şahsım ve üreticilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

-Feyzioğlu: “Üstel’in üretime ve üreticiye verdiği önemi yakından izliyoruz”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise konuşmasında, Başbakan Üstel’in üreticiye verdiği önemi ve desteği yakından izlediklerini söyledi.

Feyzioğlu, “Biz de talepleri, ihtiyaçları her zaman önceliyoruz. Sayın Tarım Bakanı da sektörden geliyor, bu çok önemli... İstikrar her şeyden önemli. Eğer bir ilerleme sağlanmışsa bu istikrar sayesindedir. Yıllardır tamamlanmayan projeler, birer birer iyi ilişkilerimiz ve Sayın Başbakanla kurduğumuz güzel diyalog sayesinde hayata geçiyor” diye konuştu. 9 bin 834 üreticiye kırsal kalkınma desteği verdiklerini de hatırlatan Feyzioğlu, sulama alanında da yatırımları desteklediklerini, orta Mesarya’da 100 bin dönüm arazinin suya kavuşacağını söyledi.

Feyzioğlu, “ Başbakan Ünal Üstel’in yönlendirmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın talimatıyla yem ihtiyacının yıllık dörtte birini karşılayacağız. Bir aylık 10 bin ton arpa ihtiyacı Türkiye’den karşılanacak” ifadelerini de kullandı.

-Çavuş: “Üreticinin isteğine duyarsız kalmadık”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, son yıllarda yaşanan kuraklığın üreticiyi sıkıntıya soktuğunu ancak hükümetin kuraklık desteği ile üretimin sürdürülmeye çalışıldığını belirtti ve “Küçükbaş üretici yem desteği istiyordu. Başbakanımız konuya duyarsız kalmadı” dedi.

-Naimoğulları’ndan üretici adına teşekkür

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise, üreticiye destek bütçesinin artırılmasıyla birlikte yem desteği verilecek olmasından duydukları mutluluğu ifade etti. Naimoğulları, küçükbaş hayvancılığa verilen her türlü destek için Başbakan Ünal Üstel, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkürlerini sundu.