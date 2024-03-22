banner913
banner932
Günlük yağış miktarları
Günlük yağış miktarları
34 0
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
9 0
 
"Biz +1 farklıyız"
13 0
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
78 0
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
24 0
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
31 0
Son 24 saatlik Yağış miktarları
Son 24 saatlik Yağış miktarları
45 0
banner1012

Koopbank çalışanları daha yeşil bir ülke için el ele verdi

banner1020

banner974
Koopbank çalışanları daha yeşil bir ülke için el ele verdi
banner971
Koopbank çalışanları aileleri ile birlikte Lefkoşa yeni kuzey çevre yolu üzerindeki Koopbank Ormanına fidan dikimi etkinliğini gerçekleştirdi.
Koopbank’tan yapılan açıklamada, tüm çalışanların ve ailelerinin büyük bir keyif alarak gerçekleştirdiği etkinlikte, ülkemizi ve doğamızı güzelleştirecek Koopbank Ormanının el ele vererek daha da yeşertilmesi hedeflendiği belirtildi.
YAŞANABİLİR, GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN ORMANLARIMIZI KORUYALIM
21-26 Mart Orman haftası dolayısı ile yapılan açıklamada, daha güzel ve yaşanabilir bir dünya için geleceğimiz olan ormanlarımıza sahip çıkalım mesajı da verildi.
ETKİNLİĞE MÜSTEŞAR VE MÜDÜRLER DE KATILDI
Etkinliğe Koopbank çalışanları ve aileleri ile birlikte Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Eski Eserler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı da katıldı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.