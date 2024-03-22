"Beşparmaklar Tiyatro Festivali" Başlıyor

"Beşparmaklar Tiyatro Festivali" 27 Mart - 6 Nisan tarihleri arası Çatalköy'de...

Beşparmaklar Tiyatro Festivali, KKTC genelinden çeşitli tiyatro ekiplerinin katılımıyla 27 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi'nde yer alacak.

MC Palace sponsorluğundaki Festivalin tanıtım toplantısı bu sabah saat 10.00'da Lefkoşa Eziç'te Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Yönetmen Nergül Tuncay Fellahoğlu ile tiyatro ve halk dansları ekiplerinden temsilcilerin katılımıyla yapıldı.

-Kırok

Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, tiyatro ve diğer sanatsal etkinliklerin gerekli değeri bulamamasına değinerek, yerel yönetimler ve belediyelerin sanatçının daha fazla yanında olması gerektiğini aktardı.

Amaçlarının tiyatro ve sanatın önemini vurgulamak ve bölgesel etkinlikleri daha geniş çerçeveye almak olduğunu belirten Kırok, Gazimağusa, Değirmenlik, Güzelyurt, Lefkoşa ve çeşitli bölgelerden ekiplerin Çatalköy'de bir araya getirileceğini anlattı.

Kırok, ayrıca Devlet Tiyatrolarının ismi olup bir salonu olmamasının, diğer sportif ve kültürel branşlarda olduğu gibi acı verici bir durum olduğunu ifade etti ve Belediyenin ilerleyen günlerde kültürel-sanatsal-sportif etkinlik ve festivallerle gündemde olacağını söyledi.

-Ced

Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced de salon desteği veren Çatalköy-Esentepe Belediyesine teşekkür etti ve kendilerinin de teknik açıdan tüm katkıyı yapacaklarını aktardı.

Sanatın birleştirici gücünün önemine işaret eden Ced, yerelden evrensele bir seslenişle sanatın evrensel dilinin konuşulacağı güzel bir organizasyona imza atılacağı yönündeki inancını belirtti.

-Fellahoğlu

Devlet Tiyatroları Yönetmeni Nergül Tuncay Fellahoğlu da KKTC genelinden ekipleri Festivalde toplamaya çalıştıklarını, bu vesileyle ekiplerin de birbirlerinin oyunlarını izleme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Festivalde çocuk oyunlarının da sahneleneceğini ve ileriki yıllarda daha çok çocuk oyununu çocuklarla buluşturmak istediklerini kaydeden Fellahoğlu, Festival programının detaylarını paylaştı.

Daha sonra, sanatçılar ve tiyatro ile halk dansları ekiplerinden temsilciler de söz alarak Festivalle ilgili görüş ve temennilerini paylaştı.

-Program...

27 Mart Çarşamba - "Sıradan Bir Hikâye" - (Çatalköy Esentepe Belediyesi)



29 Mart Cuma - "Gizli Dünya" çocuk oyunu - (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları)



30 Mart Cumartesi - "Bizim Oğlan ve Komşunun Kızı" - (Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu)

1 Nisan Pazartesi - "Parkta Güzel Bir Gün" - (Lefkoşa Belediye Tiyatrosu)

2 Nisan Salı - "Babavura Garaböcüye Karşı" çocuk oyunu - (Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği)

2 Nisan Salı - "Tehlikeli Saplantı" - (İskele Belediye Tiyatrosu)

3 Nisan Çarşamba - "Shakespeare'in Şen Kadınları" - (Baraka Tiyatro Ekibi)

4 Nisan Perşembe - "Shakespeare'in Hayaleti" - (Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları)

5 Nisan Cuma - "Alikko ile Caher" - (FOGEM)

6 Nisan Cumartesi - "Grönholm Methodu" - (K.T. Devlet Tiyatroları)

Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi'nde yer alacak Beşparmaklar Tiyetro Festivali'nde yetişkin oyunlarının başlama saati 20.00, çocuk oyunlarının başlama saati 11.00 olacak. Biletler 50 TL karşılığında Çatalköy Esentepe Belediyesi'nden temin edilebilecek.