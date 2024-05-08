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Ahmet Sami Topcan Kupası MTG’nin

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Ahmet Sami Topcan Kupası MTG’nin
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından geleneksel olarak organize edilen Ahmed Sami Topcan Kupası’nda AKSA A2 Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile A2 Birinci Lig şampiyonu Miracle Değirmenlik takımları karşılaştı.
İskele, Cumhuriyet Stadı’nda oynanan  mücadeleye her iki kulübün taraftarlarından büyük ilgi vardı.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona eren karşılaşmada seri penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Mağusa Türk Gücü, lig şampiyonluğunun ardından Ahmed Sami Topcan Kupası’nı da müzesine götürdü.  MTG takımı geçtiğimiz sezon kupayı Yeniboğaziçi’ne kaptırmıştı.
 
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