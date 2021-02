Fuat Oktay, 2021 İktisadi Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde, KKTC için 2 buçuk milyar TL kaynak ayırmayı öngördüklerini açıkladı. Oktay yolların tamamlanmasının gecikmesinin arkasında KKTC’deki bürokratik işlemlerin yattığını vurguladı

Sayıştay Başkanlığı’nda yer alan imza töreni sonrasında konuşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türkünü haklı davasında bir gün bile yalnız bırakmayacaklarını ve her şartta yanında olacaklarını vurguladı.

2021 İktisadi Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde, KKTC için 2 buçuk milyar TL kaynak ayırmayı öngördüklerine dikkat çeken Fuat Oktay, iktisadi mali ve işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yapısal reformlar, ulaştırma ve enerji altyapı ihtiyaçları, tarımsal üretimin artırılması, dijitalleşme konularının KKTC’de hızla ilerleme sağlanmasını bekledikleri alanlardan bir kaçı olduğunu söyledi.

Oktay, “Türkiye için ne yapıyorsak, aynı bilgi beceri ve tüm tecrübeyi buraya da aktarma kararlılığındayız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, heyetler arası çalışmalarda farklı bir ivme kazanılacağını düşündükleri yeni bir çalışma metodunun hayata geçirildiğini kaydetti. Buna ilişkin çok güçlü bir izleme ve takip sisteminin kurulduğunu ifade eden Oktay, dünden bu yana çok geniş bir heyetle KKTC’de çeşitli temas ve incelemelerde bulunduklarını söyledi. Oktay, tüm temasların son derece verimli geçtiğini vurguladı.

Fuat Oktay, gündemlerinde 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, Covid 19’la mücadele, altyapı yatırımları, KKTC ekonomisinin canlandırılması ile ilgili hususların bulunduğuna işaret ederek, görüşmede Kıbrıs sorununun çözümü ve Maraş açılımına ilişkin gelişmelerin de masaya yatırıldığını belirtti.

Görüşmelerin KKTC ile işbirliği ve kardeşliği çok daha ileri boyutlara taşıyacak, çok daha güçlü bir KKTC’yi oluşturacak somut çıktılara vesile olduğuna dikkat çeken Oktay, dün imzalanan protokollere de değinerek, bu protokollerin de bu somut çıktıların bazı göstergeleri olduğunu kaydetti.

Oktay, geçtiğimiz yıl 2020 Mali Yılı Protokolü kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1,8 milyar TL’yi KKTC’ye aktardıklarını, yine geçen yıldan kalan yaklaşık 540 Milyon TL’nin de tamamen yatırımlara odaklanacak şekilde yatırımlar olarak da sahaya yansıtılacağını, bunların da şu an itibaren fiilen başladığını ve devam ettiğini anlattı.

Tüm bunlarla birlikte 2020 yılında toplam 3,6 milyar TL’nin KKTC’ye aktarıldığına dikkat çeken Fuat Oktay, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması dışında DSİ yatırımları, Enerji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar ve kurumlarca sağlanan hizmet ve yatırımların bu çalışmalar içinde olduğunu aktardı.

2020’de rekor sürede tamamlanarak hizmete açılan Lefkoşa 100 yataklı pandemi hastanesi, Covid destek paketleri, altyapı ve reel sektör yatırımlarına da değinen Oktay, tüm bunların KKTC ile güçlü işbirliğinin somut çıktıları olduğunu vurguladı.

KKTC’ye can suyu sağlayan boru hattında gerekli onarımların tamamlandığını, tarımsal sulama projelerinde de ilerleme kaydedildiğini ifade eden Fuat Oktay, salgınla mücadelede KKTC’ye Türkiye’den 15.5 milyon TL değerinde sağlık malzemesi, gıda yardımı sağlandığını, bugüne kadar 40 bin doz Covid 19 aşısı temin edildiğini anımsattı.

2021 İktisadi Mali İşbirliği Protokolü hazırlıklarının devam ettiğini, 2021 protokolünün detaylı şekilde değerlendirildiğini ve bu kapsamda KKTC için 2 buçuk milyar TL kaynak ayırmayı öngördüklerini belirten Fuat Oktay, İktisadi Mali ve İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde yapısal reformlar, ulaştırma ve enerji altyapı ihtiyaçları, tarımsal üretimin artırılması, dijitalleşme konularının KKTC’de hızla ilerleme sağlanmasını bekledikleri alanlardan bir kaçı olduğunu anlattı.

Oktay, dünkü görüşmelerde bu doğrultularda kararlar alındığını, dijital kamu hizmetlerini içeren işbirliği ile KKTC e-devlet hizmetlerinde de ikinci boyuta geçmiş olunacağını ifade ederek, daha önceki desteklerde KKTC’de e-nüfus, e-kimlik, e- imza, uluslararası doküman yönetim sistemi ve kamu sertifikasyon merkezi projelerinin uyulamaya geçtiğini hatırlattı.

Oktay, dün alınan kararlarla e-gümrük, e-mep, e-tüzel, mekânsal adres kayıt sistemi, e-devlet kapısı ve kamu yönetim sistemi çalışmalarının yine KKTC hükümeti ile birlikte başlatılarak, çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını söyledi.

Fuat Oktay, Türkiye’deki tüm tecrübe ve bilgi birikimini aynı hızla KKTC’ye getireceklerini, aynı zamanda hükümetin vereceği yoğun destek ve ekip çalışmasıyla çok hızlı sonuca ulaşılacağını belirtti.

“Bu da KKTC’de vatandaşlara refah seviyesinin artışı, bürokrasinin azalması olarak dönecektir” diyen Fuat Oktay, öte yandan KKTC ekonomisinin canlanması ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması açısından karayolu ağının geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Oktay, KKTC’nin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla Karayolu Master Planı’nın 2021-2030 yılları için revize edildiğini ifade ederek, KKTC’de bugüne kadar 181 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 602 kilometre anayolun TC’nin desteği ile trafiğe açıldığını belirtti. Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın TC’nin en güçlü olduğu alanlardan biri olduğuna işaret ederek, Girne ve Güzelyurt çevre yolları, Lefkoşa Havaalanı yolu, Gazimağusa İskele yolu yapımının destekledikleri yollardan bir kaçı olduğunu söyledi.

Yolların tamamlanmasının gecikmesinin arkasında KKTC’deki bürokratik işlemlerin yattığını belirten Oktay, “Hükümetten bunun sözünü aldık. O söze binaen biz açılış tarihine kadarki sözümüzü veriyoruz. Dolayısıyla bunların takipçisi olacağız” dedi.

Fuat Oktay, bu yolların yapım çalışmaları için yaklaşık 1 Milyar 640 Milyon TL finansman sağlandığına dikkat çekerek, TC olarak KKTC’nin ulaştırma altyapısına yine önemli bir katkı daha yapılacağını söyledi.

Oktay, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokolle KKTC’ye yaklaşık 322 kilometrelik köy yolunun, yapım, bakım ve onarımının bilfiil üstlenildiğini aktardı.

İlk etapta 2021 yılında 154,7 kilometrelik karayolunun ıslah edilerek, bu yollarda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanacağını vurgulayan Oktay, İskele-Çayırova yolunda bulunan boğaz kavşağı ile Çayırova arasını ve Lefkoşa Çevre yolunun Girne kavşağı ile Haspolat Kavşağı arasındaki 11 kilometre uzunluğundaki kesiminin hızla tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Fuat Oktay, dün Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokole de değinerek, yerel yönetimler boyutunda işbirliğine ciddi katkılar sağlayacağına inanç belirtti.

İşbirliğinin her alana yansımasını beklediklerine dikkat çeken Oktay, şehirlerin sadece güzelleşmesi, altyapı ve üst yapı boyutunda değil sosyal alan dahil, özel sektörü de içine alacak şekilde işbirliğinin gelişmesini arzuladıklarını söyledi.

Oktay, KKTC ve TC’nin birlikte tamamlayacağı nice projeleri, kat edeceği uzun bir yol olduğunu ifade ederek, projelerin, alınan kararların izleme takip yöntemiyle aşama aşama takip edileceğini vurguladı.

Oktay sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz Kıbrıs Türkünü haklı davasında bir gün bile yalnız bırakmayacağız, her şartta yanınızdayız. Daha müreffeh bir KKTC için Türkiye olarak buradayız.”