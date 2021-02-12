KKTC'ye 2 mobil elektrik santrali kurulacak

Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve elektrik arzının kesintisiz ve uygun maliyetli bir şekilde KKTC’ye sunulması için de çalışmalar bulunduğuna dikkat çeken Fuat Oktay, iki mobil elektrik santralinin kısa vadede KKTC’ye kurulmasının sağlanması ve mevcut elektrik üretim tesislerinin bakım ve onarımının yapılmasının da sağlanacağını belirtti.
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