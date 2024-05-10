KKTC'de 2024 İkinci Asgari Ücreti Belirlenmek Üzere Komisyon Toplandı





Bugün, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bir araya geldi.



Komisyon üyeleri, saat 10.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda toplandı. KKTC'de, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren aylık brüt 27 bin 587 TL ve net 24 bin TL olarak uygulanan asgari ücret, yeniden belirlenmek üzere görüşülecek.



Bakan Gardiyanoğlu: "En Erken Zamanda Asgari Ücreti Belirlemek Hedefimiz"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, bugün alınacak kararın belirsiz olduğunu ancak en kısa sürede asgari ücretin belirlenmesini hedeflediklerini dile getirdi. Gardiyanoğlu, geçen seferde olduğu gibi bu kez de asgari ücretin uzlaşma ile belirlenmesi gerektiğini vurguladı.



"İşveren ve İşçiye Adaletli Davranmak Zorundayım"



Bakan Gardiyanoğlu, ülkenin her kesiminin daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için çaba gösterdiklerini belirterek, "İşveren ve işçiye adil davranmak zorundayım. Eğer bugün sonuç çıkmazsa, Salı günü ikinci bir toplantı düzenleyerek asgari ücret konusunu ele alacağız" dedi.