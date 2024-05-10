banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
34 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

KKTC'de 2024 İkinci Asgari Ücreti Belirlenmek Üzere Komisyon Toplandı

banner1020

banner974
KKTC'de 2024 İkinci Asgari Ücreti Belirlenmek Üzere Komisyon Toplandı
banner971


Bugün, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bir araya geldi.

Komisyon üyeleri, saat 10.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda toplandı. KKTC'de, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren aylık brüt 27 bin 587 TL ve net 24 bin TL olarak uygulanan asgari ücret, yeniden belirlenmek üzere görüşülecek.

Bakan Gardiyanoğlu: "En Erken Zamanda Asgari Ücreti Belirlemek Hedefimiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, bugün alınacak kararın belirsiz olduğunu ancak en kısa sürede asgari ücretin belirlenmesini hedeflediklerini dile getirdi. Gardiyanoğlu, geçen seferde olduğu gibi bu kez de asgari ücretin uzlaşma ile belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"İşveren ve İşçiye Adaletli Davranmak Zorundayım"

Bakan Gardiyanoğlu, ülkenin her kesiminin daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için çaba gösterdiklerini belirterek, "İşveren ve işçiye adil davranmak zorundayım. Eğer bugün sonuç çıkmazsa, Salı günü ikinci bir toplantı düzenleyerek asgari ücret konusunu ele alacağız" dedi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.