Kıb-Tek'in AKSA'ya borcu yine 1 Milyar TL'yi aştı

AKSA Enerji KKTC Santral Müdürü Şener Şentürk, KIB-TEK'in, şirkete borcunun I milyar Türk lirasının üzerine çıktığına dikkati çekti. Şentürk, KIB-TEK'in en son nisanda Türkiye'nin desteği ile şirkete borç ödemesi yaptığını; ancak üç aydır KIB-TEK'ten ciddi bir ödeme alamadıklarını söyledi.

KIBRIS gazetesinin haberine göre Şener Şentürk, "Dövizde ciddi bir yukarı tırmanış söz konusu, bizim alacaklarımız ise TL. Dolayısıyla gecikmeler, alacaklarımızın da erimesine neden oluyor" dedi.

KKTC elektriğinin yüzde 50'ye yakınını üreten AKSA, üretimin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için KIB-TEK'in 1 milyar TL'yi aşan borçlarını ödemesini bekliyor. AKSA Enerji KKTC Santral Müdürü Şentürk, KIBRIS'a konuştu: Halkımıza kesintisiz hizmet için alacaklarımız ödenmeli AKSA Enerji KKTC Santral Müdürü Şener Şentürk, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (KIB-TEK), şirkete borcunun 1 milyar Türk lirasının üzerine çıktığına dikkati çekti. KIBRIS Gazetesi'nin, KIBTEK'in borçları ile ilgili bir sorusunu yanıtlayan Şentürk, KIB-TEK'in en son nisanda Türkiye'nin desteği ile AKSA Enerji'ye bir yüklü bir borç ödemesi yaptığını; ancak üç aydır KIB-TEK'ten ciddi bir ödeme alamadıklarını söyledi. Şentürk, şunları ifade etti: "Dövizde ciddi bir yukarı tırmanış söz konusu, bizim alacaklarımız ise TL. Dolayısıyla, gecikmeler, alacaklarımızın da erimesine neden oluyor. AKSA Enerji olarak, uzun zamandır KIB-TEK ile halkımızın bu maliyet yüküne şu veya bu şekilde biz katlandık. Bu durumu finanse edebilmek için bankalardan yüzde 40 civarında faizlere mecbur kaldık. Bu zamana kadar AKSA olarak taahhütlerimizi yerine getirdik; şimdi de zorlansak da getirmeye devam ediyoruz. Döviz fiyatlarında da yüzde 30-35 artış var. Dolayısıyla, uyguladığımız vade farkı bir anlam ifade etmiyor. Bizim istediğimiz, paramızın daha fazla gecikmeden ödenmesidir. Unutulmasın ki şu anda ülke elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 50'sine yakın bir kısmını biz sağlıyoruz. Üretimden kopmamamız, bu yaz günlerinde halkımıza kesintisiz hizmet verebilmemiz için bizim de kaynağa ihtiyacımız var; alacaklarımız bir an önce ödenmelidir. Özveri gösteriyor, KIB-TEK'e destek sağlıyoruz ama sanırız artık biriken borçların tarafımıza ödenmesi zamanı gelmiştir.

" Paşa: Borçlarımızı ödemek için çalışıyoruz KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa da KIBRIS'a yaptığı açıklamada, AKSA'ya biriken borçların ödenmesi için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Paşa, "Yönetim Kurulu ve müdüriyet olarak borçlarımızı tek bir bankada toplamak ve yapılandırarak ödemek için hükümetimizle koordine içinde çalışıyoruz. İnşallah en erken zamanda sonuca ulaşırız" dedi.



