Miracle Değirmenlik sahaya iniyor

AKSA Birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik 17 Temmuz Pazartesi günü sezonu açıyor.

Teknik Direktör Özgü Bayraktar sezon açılışı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 17 Temmuz Pazartesi günü Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumunda saat 18:00’da sezon açılışını gerçekleştireceklerini söyledi. Akademi ile yapacakları gösteri maçı ile sezon açılışını gerçekleştireceklerini belirten Özgü Bayraktar, tüm planlamalarının hazır olduğunu ve çalışmalara 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacaklarını söyledi.

