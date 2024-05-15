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Kasaplar Birliği eylemde

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Kasaplar Birliği eylemde
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Kasaplar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın (KTEZO) desteğiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı.
KTEZO önünde buluşan kasaplar, araçlarla konvoy halinde Bakanlık önüne gelerek, burada basın açıklaması yaptı.
Yüksek hayvan fiyatları ile narh kararına uyulmasının mümkün olmadığını belirten Birlik Başkanı Raşit Şenkaya, hayvan varlığının nüfusa göre yetersiz kaldığını ve taze ithal etin kontrollü bir şekilde açılması gerektiğini kaydetti.
Eylemciler daha sonra konvoy halinde Başbakanlık önüne geldi.
Kasaplar Birliği heyeti Başbakanlıkta, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile görüşme yapıyor.
 
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