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Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası bugün başladı

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19 Mayıs etkinlikleri kapsamında, Tolga Kınacı anısına Merkez Lefkoşa’da düzenlenen basketbol turnuvası ortaokul (yıldız) ve lise (genç) olmak üzere iki kategoride yapılıyor

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Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası bugün başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve KKTC Basketbol Federasyonu organizasyonunda Başman Group katkılarıyla organize edilen 19 Mayıs Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası bugün başladı.
 
LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında, Tolga Kınacı anısına Merkez Lefkoşa’da düzenlenen basketbol turnuvası ortaokul (yıldız) ve lise (genç) olmak üzere iki kategoride yapılıyor.

İki gün boyunca saat 9.30-14.00 saatleri arasında yapılacak turnuvada ortaokul (yıldızlar) kızlarda 5 takım, ortaokul (yıldızlar) erkeklerde 4 takım, lise erkeklerde 8 takım, lise kızlarda ise 3 takım mücadele edecek.
 
Basketbol turnuvası yarın da devam edecek ve final maçlarının ardından ödül töreni Merkez Lefkoşa’da yapılacak.
 
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