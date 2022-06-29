Kariyer eğitimine Akfinans Bank desteği

Gençlerin istihdamına vermekte olduğu özel önem yanında esnafa, kobilere ve tüketiciye avantajlı krediler sunmaya, vergi ve harçlarla sosyal güvenlik fonlarını desteklemeye devam eden Akfinans Bank bünyesinde bulunan personele profesyonel anlamda kariyer olanağı da sunuyor.

Bu çerçevede Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile başlattığı işbirliğini sürdüren Akfinans Bank üniversitenin İşletme Fakültesinde açılan sınavları kazanarak Yüksek Lisans eğitimi alan 9 personelini İşletme Yönetimi (Msc) alanında Yüksek Onur ve Onur derecesi ile mezun etmenin gururunu yaşadı.

GAÜ’nün önceki gün gerçekleştirdiği, Adem Kader Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kader’in de eşiyle birlikte katıldığı Mezuniyet Törenin’de 4 erkek, 5 kadın personel diplomalarını almanın heyecan ve onurunu birlikte yaşadılar.

Bankacılık ve Finans sektöründe 25 yıldır hizmetlerini sürdüren Akfinans Bank, teknoloji bankacılığı, dijital dönüşüme odaklı yatırımlar yanında eğitimli işgücüne de verdiği özel önem çerçevesinde Eylül 2022 de başlayacak yeni dönemde eğitimlere farklı bölümlerde yeni personelle devam edileceğini açıkladı. Hizmet içi eğitimlere de devam eden banka, Haziran ayı içinde şube müdürleri, vezne personeli, Şef ve Şef Yardımcılarına yeni hizmete açtığı Konferans Salonu’nda Pazarlama ve Kredi Kartları konulu eğitimler verdi.

