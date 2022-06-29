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Yemlik arpa satışlarında sübvansiyon uygulanacak

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Yemlik arpa satışlarında sübvansiyon uygulanacak
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında varılan mutabakat uyarınca, 1 Ağustos’tan itibaren yemlik arpa satışlarında kilo başına 1.50 TL sübvansiyon uygulamasına başlanacak.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre Toprak Ürünleri Kurumu, Temmuz ayı sonuna kadar zahire alımlarına devam edecek, 1 Ağustos’tan itibaren ise yemlik arpa satışlarında kilo başına 1.50 TL sübvansiyon uygulayacak.
 
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