Karantinaya 6 ayda 60 milyon TL ödeme

Maliye Bakanlığı, karantina için günlük kişi başı 265 TL ücret ödüyor. 6 ayda ödenen miktar, 60 Milyon TL’yi aştı





Maliye Bakanlığı, 6 ayda 60 Milyon TL’yi aşan karantina ücreti ödedi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ‘otellere karantina ücreti ne kadar ödeniyor?’ sorusuna, 265 TL günlük kişi başı ücretlendirme olduğunu belirtti.

Oğuz, Bakanlar Kurulu’nda daha önce yayınlanan önergeyi hatırlatarak öğrencilerin, sosyal hizmetlerden yararlanan KKTC vatandaşları ve sağlık sorunları için yurt dışında tedavi gören vatandaşlar için karantina ücretlerini devletin üstlendiğini söyledi.

Hükümetin amacının ülkeye bir an önce öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelmesi olduğunu dile getiren Bakan Oğuz, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile istişare ederek gerekli girişimleri yaptıklarını söyledi.

Bakan Oğuz konuşmasına şöyle devam etti:

“Alınan kararlar yönünde öğrencilerimizin karantina ve PCR testlerini ücretsiz olarak yapacağız. Biz Maliye Bakanlığı olarak bu öğrenciler ile ilgili kalacakları yerleri Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek sağlık açısından güvenli bir şekilde karantina süreci dolana kadar öğrencilerimizin güvenliğini sağlayacağız. Yurtlarla 220 TL ödeme yapıyoruz. Bu fiyatı düşürdük. Bazı üniversitelerin kendi içerisinde öğrencilerin karantina süreçlerini geçirebilecekleri uygun yerler var bazılarının maalesef yerleri uygun görülmedi. Uygun yerler olması için tek tip odaları olması gerekiyor. Maliyet açısından daha uygun olması için bazı otellerimiz de bize yardımcı oldu ve şu an planlama yapıyoruz.”

Bakan Oğuz, gelecek olan öğrencilerin maliyetleri için 50 milyon’luk bir kaynak aktarılması yönünde Bakanlar Kurulu’nda bir konuşma yapıldığını, bu süreç içerisinde bazı üniversitelerin yurtlarından yararlanması ile maliyetlerin düşeceğini belirterek, ilk etapta ülkeye gelecek öğrenci rakamının tam olarak net olmadığı belirtti.

Karantina için 50 milyon TL katkıya ihtiyaç duyulduğu aktaran Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kaynağın maaşlardan kesilmeyeceğini vurguladı. Oğuz, kamu içerisinde yapılacak tasarruflarla karantina ücretlerinin karşılanacağını belirterek, bu çerçevede çalışma yürüttüklerini söyledi. Üniversite öğrencilerinin ekonomik anlamda büyük bir katkısı olduğunun unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

