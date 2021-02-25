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Hükümet veri özürlü

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KTÖS Genel Sekreteri Elcil, Hükümetin “veri özürlü” olduğunu ve online sistemin başarılı olmadığını vurguladı

Hükümet veri özürlü
 
 
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) “İlköğretim Okullarında Uzaktan Eğitim Çalışması”nın sonuçlarının eşitsizlikler, çocuk güvenliği ve teknoloji okuryazarlığı ile ilgili önemli veriler sunduğunu belirterek online eğitimin yapıldığı yaklaşık bir yıllık süreçte öğretmenlerin büyük ölçüde kendi imkânlarıyla ve meslektaşlarıyla dayanışma içinde yol almaya çalıştığını kaydetti.
Sendika, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na tüm paydaşların dahil olacağı bir “Eğitim Bilim Danışma Kurulu” oluşturma çağrısı yaptı.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, eğitimin bilimsel bir süreç olduğunu ve uzun süre yatırım gerektiğini dile getirerek, eğitimin değerlendirilmesi için de veri olması gerektiğini kaydetti.
Hükümetin “veri özürlü” olduğunu iddia eden Elcil, eğitim ile ilgili ortaya konan yanlış politikaların sonuçlarını şuanda acı bir şekilde yaşadıklarını belirtti.
Okul sayısının yetersiz olduğunu dile getiren Elcil, Covid-19 nedeniyle eğitime başlanamamasının en önemli sorununun ise okul nüfuslarının çok kalabalık olmasından kaynaklandığını söyledi.
Yüz yüze eğitimin yerini başka sürecin doldurabilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Elcil, bu sürecin değerlendirilmesi için yapılan araştırmanın önemine dikkat çekti. 
Online sistemin başarılı olmadığını, internetin yetersiz kaldığını ve Bakanlığın bilgi aktarıma yönelik bir sisteminin bulunmadığını söyleyen Elcil, eğitimin bilimsellik isteyen bir süreç olduğunu, eğitimi yönetecek kadroların da bilimden yetişen kişiler olması gerektiğini kaydetti.
 
 
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