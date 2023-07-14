Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret için tanınan 10 günlük itiraz süresi başladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 12 Temmuz Çarşamba günkü toplantısında kabul edilen Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı, dünkü Resmi Gazete’de ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanındı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini aylık brüt 18 bin 103, net 15 bin 750TL olarak belirlemişti.

