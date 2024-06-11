İthal et, 46 yerde satılacak

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ithal donmuş kuzu etinin dağıtımına başlandığını duyurarak, satış yapacak kasapların ve marketlerin listesini de kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre, ülkenin farklı bölgelerinde, 46 noktada satışı yapılacak donmuş etin kilogram fiyatı 375 TL olarak belirlendi.
İthal etin satış noktaları şöyle:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.