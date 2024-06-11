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İthal et, 46 yerde satılacak

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İthal etin satış noktaları açıklandı. Ülkenin farklı bölgelerinde, 46 noktada satışı yapılacak donmuş etin kilosu 375 TL olacak

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İthal et, 46 yerde satılacak
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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ithal donmuş kuzu etinin dağıtımına başlandığını duyurarak, satış yapacak kasapların ve marketlerin listesini de kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre, ülkenin farklı bölgelerinde, 46 noktada satışı yapılacak donmuş etin kilogram fiyatı 375 TL olarak belirlendi.
İthal etin satış noktaları şöyle:
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