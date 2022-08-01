İşletme kredileri 35 milyar TL’yi geçti

KKTC Merkez Bankası verilerine göre Haziran ayı itibarıyla bankalardan alınan toplam işletme kredileri 35 milyar 361 milyon 590 bin TL ile tüm zamanların en yüksek rakamına çıktı. Verilere göre bir yıllık sürede işletme kredileri %69 oranında arttı



Ekonomideki sıkıntılar işletme kredilerinin her geçen gün daha da artmasına neden oluyor. KKTC Merkez Bankası verilerine göre bir yıllık sürede işletme kredileri %69 oranında arttı

İşletme kredilerinin %71’inin döviz olması, TL’nin kayıplarıyla birlikte borcun kabaracağını gösteriyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre Haziran ayı itibarıyla bankalardan alınan toplam işletme kredileri 35 milyar 361 milyon 590 bin TL ile tüm zamanların en yüksek rakamına çıktı. Merkez Bankası’nın verileri işletme kredilerinin tüm krediler içinde %75.18’lik payla ilk sırada yer aldığını gösteriyor. Kredilerde ikinci sırada %13’lük payla tüketici kredileri geliyor. Verilere göre, bankacılık sektörünün kullandırdığı işletme kredileri geçen yılın Haziran ayında tüm krediler içinde %65.68’lik paya sahipken bu yıl payı %75.18’e çıktı. Ancak, yaptığımız hesaplamaya göre Aralık 2021 sonunda %75.28’lik orana sahip olan işletme kredilerinin payında çok hafif bir düşme oldu.

İŞLETMELERİN BORCU ÇOK HIZLI ARTTI

İşletme kredileri Haziran 2021’de 20 milyar 908 milyon TL olarak kayıtlara geçerken, Eylül’de 21, Ekim’de 22, Kasım’da 27, Aralık’ta ise 30 milyarı aştı. Şubat’ta 31, Mart’ta 32, Mayıs’ta ise sert sıçramayla 35 milyar TL rakamı geçildi. Haziran’da ise 35,3 milyar seviyesini gördü.

İşletme kredileri yıllık bazda %69.12 oranında, 2022’nin ilk altı ayında %16.19 oranında ve Mart-Haziran arasındaki üç aylık dönemde de %7.93 oranında artış gösterdi. Haziran itibarıyla bankacılık sektörünün toplam kredileri ise %57.21 oranında arttı.

DÖVİZ KREDİLER %71’İ BULDU

Ekonomideki kriz ve Türk Lirası’nın ağır değer kayıpları büyük çoğunluğu Yabancı Para (döviz) cinsinden olan kredilerin, durduğu yerde kabarmasına da neden oluyor. Merkez Bankası verileri üzerinden yaptığımız hesaplamada Haziran ayı sonu itibarıyla işletme kredilerinin %70.56’sı Yabancı Para cinsinden, %29.44’ü ise Türk Parası cinsinden kayıtlı. Başka deyişle, sektörün kullandırdığı kredilerin 24 milyar 951 milyonu döviz, 10 milyar 410 milyonu ise Türk Lirası cinsinden oldu. Verilere göre Haziran 2021’de işletme kredilerinin %61.84’ü döviz, %38.16’sı da TL borcu idi.

