TENTEN’den tepkilere ‘provokasyon’ nitelendirmesi

İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun’un şirketi Tens Trading Ltd, sosyal medya üzerinden yapılan saldırıları, TENTEN markasına düzenlenen provakasyon olarak nitelendird

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplasında, “Komisyon vasıfsız işçinin alacağı maaşı belirliyor. Maaşı beğenmeyenler daha iyi bir iş bakabilir” diye konuşan İşverenler Sendikası temsilcisi ve “TENTEN” İşletmeleri direktörü Metin Arhun, birçok kişinin tepkisini çekmiş ve sosyal medyada TENTEN” markasının boykot edilmesi çağrısı yapılmıştı.Konuyla ilgili Metin Arhun’un şirketi Tens Trading Ltd’den açıklama yapıldı.Açıklama şöyle:“Değerli KKTC halkı,Son günlerde gündemde olan Asgari Ücret Saptama Komisyonu gündeminden ötürü şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Metin Arhun’a yönelik, ve şirketimizin en değerli markası olan TENTEN’e yönelik yapılan kötü yorumları ve boykotları kınıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız açıklama aşağıdadır.İlk olarak ‘Vasıflı’ ve ‘Vasıfsız’ kelimeleri için iş dünyası literatüründe geçen anlamları okuyup tam olarak anlamanızı rica ederiz. Metin Arhun Yasa, Tüzük ve Etik kuralları çerçevesinde konuşmaya çalışmıştır, fakat kendisinin yorumları kötüye yönlendirilmiştir.İkinci olarak Metin Arhun üzerinden yapılan bütün kötü yorumların 50 yıllık ülkemize istihdam sağlamış yerli bir markanın boykot edilmesi için kullanılması bizleri derinden üzmüştür.Bilmenizi isteriz ki sosyal medya üzerinden yapılan saldırılar, TENTEN markasına düzenlenen provakasyon olarak değerlendirilmiştir. Bu sebeple firmamız yasal yollara da başvurmak zorunda kalacaktır.1976’dan beri TENTEN markası hem vasıflı, hem de vasıfsız on binlerce şahıs ile onuruyla çalışmış ve bugünlere kadar gelmeyi başarmıştır. Her şahsın kendi öz duygu ve düşüncesi olabilir, fakat provakatörler tarafından bir şirket ve markayı karalamak, boykot etmek bizim halkımıza yakışmamaktadır ve bu hakkı aramak marka kimliğimizi korumak adına bizler için önemlidir.Gönderiye eklediğimiz sayfa içerisinde yapılan TÜM yorum ve paylaşımlar kaydedilmiştir ve bu şahıs(lar)a yönelik yasal işlem başlatılacaktır. Tüm halkımızı sakin düşünmeye ve uzlaşmaya davet ediyoruz. Tanımlarla ilgili gerekli bilgi verilmiş ve toplantının kayıtları paylaşılmıştır. Tüm halkımızı kayıtları izlemeye ve kendi görüş ve düşüncesini, kayıtları izledikten sonra adaletli olarak oluşturmaya davet ederiz.Saygılar,Tens Trading Ltd.”Metin Arhun