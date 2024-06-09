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İŞAD ve İCMA yönetim kurulu üyeleri Bakü'de istişare toplantısı yaptı

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İŞAD ve İCMA yönetim kurulu üyeleri Bakü'de istişare toplantısı yaptı
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 Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) ile Azerbaycan İş İnsanları Cemiyeti (İCMA) yönetim kurulu üyeleri Bakü’de istişare toplantısı yaptı.
İŞAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Meclis Başkanı Zorlu Töre ile Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Azerbaydan’da bulunan meclis heyeti, KKTC Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Arca Turganer , İŞAD Azerbaycan Temsilcisi İlhami Bilgen ve İCMA Başkanı Tural Mustafayev de yer aldı.
Toplantı sonrasında katılımcılar Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Meclis Heyeti onuruna verilen akşam yemeğinde Azeri iş insanları, kurum ve kuruluşların başkan ve üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.
 
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