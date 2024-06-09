385 sürücü rapor edildi, 32 araç trafikten menedildi

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 98 araç sürücüsünden 385’i çeşitli suçlardan rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 32 araç trafikten menedildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sürücülerden 152’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 49’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 70’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 73’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.