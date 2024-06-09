banner913
banner932
"Polis Halk Koşusu"nun ikincisi yapıldı
10 0
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
23 0
 
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
27 0
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
22 0
GKK hızır gibi yetişti
GKK hızır gibi yetişti
22 0
Bir tarih daha göçtü
Bir tarih daha göçtü
37 0
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
21 0
banner1032
banner1038

385 sürücü rapor edildi, 32 araç trafikten menedildi

banner1020

banner974
385 sürücü rapor edildi, 32 araç trafikten menedildi
banner971

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde  kontrol edilen 2 bin 98 araç sürücüsünden 385’i çeşitli suçlardan rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 32  araç  trafikten menedildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sürücülerden 152’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 49’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 70’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve  73’ü  diğer trafik suçlarından rapor edildi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.