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İki ithal, bir yerli üründe limitüstü ilaç kalıntısı tespit edildi

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İki ithal, bir yerli üründe limitüstü ilaç kalıntısı tespit edildi
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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde bu hafta iki ithal ve bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü kullanıldığı saptandı.

Tarım Dairesi’nin açıkladığı 19-25 Mart 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre 21 ithal üründen 19’u ve 11 yerli üründen 10’u temiz bulundu.

İthal ürünlerde ORC Foods’a ait armutta ve Cahide Kılıç’a ait armutta (s.m) limit üstü bitki koruma ürünü olduğu anlaşıldı. Ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde ise Akdeniz köyü sakinlerinden İbrahim Kırmızıgil’e ait domateste bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
 

    26 Mart 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
  İsim Yerli/ithal Ürün AnalizSonucu
1 Baharyolu İthal TaneKarabiber Temiz
2 HakanDüzgün İthal Acı K. PulBiber Temiz
3 HakanDüzgün İthal Tatlı K. TozBiber Temiz
4 Orc Food İthal Armut Limit Üstü
5 Orc Food İthal Elma Temiz
6 LeventSanayiŞti Ltd. İthal Soya fasulyesiKüsbesi Temiz
7 Kemal Tüccaroğlu İthal Kuru Kayısı Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal ArmutDeveci Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Elma G.s Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Karpuz Temiz
14 CahideKılıç İthal Elma Stk. Temiz
15 CahideKılıç İthal Elma Golden Temiz
16 CahideKılıç İthal Armut S.M Limit Üstü
17 CahideKılıç İthal Karpuz Temiz
18 Tük İthal Arpayemlik Temiz
19 MesaryaTarım İthal YemlikMısır Temiz
20 ŞevketHançerli Ltd. İthal Mercimekyeşil Temiz
21 ŞevketHançerli Ltd. İthal Mercimekkırmızı Temiz
22 HürüŞeker Mağusa KapyaBiber Temiz
23 HürüŞeker Mağusa Hıyar Temiz
24 Osman Pazar Mağusa Domates Temiz
25 ŞaziyeGüzinZaimoğlu Beyarmudu Maydanoz Temiz
26 SadrettinBüyükhoca Aydınköy Havuç Temiz
27 Mehmet Güven Güneşköy Domates(Sera) Temiz
28 İlliasBedri Koruçam Domates Temiz
29 İlliasBedri Koruçam YeşilÇarliBiber Temiz
30 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Domates Limit Üstü
31 AtalayCanveren Yeşilırmak Marul Temiz
32 Alper Salahi Yeşilırmak Marul Temiz
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