Demirhan'da yarım ton kaçak et ele geçirildi

Demirhan’da bir araçta polis tarafından yapılan aramada toplam 500 kilogramın üzerinde gümrüğe beyan edilmemiş kaçak et ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30’da Demirhan'da M.S.'nin (E-41) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, 376.25 kilo kemiksiz sığır eti, 58.80 kilo büyükbaş hayvan iç yağı, 54.85 kilo terp, 63.20 kilo dana kıyması, 32.15 kilo muhtelif domuz eti ve 25 kilo süt tozu tespit edildi.

Adı geçen şahıs tutuklandı.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM



Gaziveren’de dün saat 16.00 sıralarında, Tağmaç Gündüzler (E-57), evinin oturma odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

5 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ



Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 27 - 28. Mart tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.