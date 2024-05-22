Alevkayası'nın güneyinde yangın

Alevkayası'nın güney kısmında bugün 13.30 sıralarında başlayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı ve bölge belediyelerine ait tankerler ile müdahale ediliyor.

Yangının sarp ve dik yamaçlarda devam etmesinden dolayı yer yer yanmalar görüldüğü ve alevlerin ormanlık alana sirayet etmesini engellemek için geniş çevre emniyeti alınarak söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.