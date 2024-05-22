banner913
banner932
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
15 0
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
16 0
 
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
46 0
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
28 0
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
31 0
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
62 0
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
30 0
banner1032
banner1038

Alevkayası'nın güneyinde yangın

banner1020

banner974
Alevkayası'nın güneyinde yangın
banner971

 Alevkayası'nın güney kısmında bugün 13.30 sıralarında başlayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı ve bölge belediyelerine ait tankerler ile müdahale ediliyor.

Yangının sarp ve dik yamaçlarda devam etmesinden dolayı yer yer yanmalar görüldüğü  ve alevlerin ormanlık alana sirayet etmesini engellemek için geniş çevre emniyeti alınarak söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.