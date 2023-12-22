Hükümet, TL’ye güvenemedi

Depreme karşı güçlendirilmesi gereken kamu binaları için açılan ihalelerin ödemeleri dövize çevrildi

Türk Lirası’nın dalgalı haline güvenemeyen UBP – YDP – DP Hükümeti, Yasa Gücünde Kararname çıkararak, depreme karşı güçlendirilmesi gereken kamu binaları için açılan ihalelerin ödemelerini dövize çevirme kararı aldı.

20 Aralık tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar uyarınca Deprem ve Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası kapsamında depreme karşı kullanılamayacağı ya da güçlendirilmesi gerekli olduğu tespit edilen kamu okul ve hastanelerinin yapım işleri için çıkılan ihalelerde, Türk lirası cinsinden yapılan keşif bedelleri, keşif raporlarının düzenlendiği tarihteki KKTC Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak döviz cinsine çevrilecek.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların yaratacağı olumsuz etkileri azaltma amacıyla hazırlanan Kararname ile, ihale dokümanlarında ihale bedeli döviz cinsinden belirlenecek, ödemeler faturanın düzenlendiği tarihteki KKTC Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak Türk lirası cinsinden yapılacak.



