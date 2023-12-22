Politika faizi yüzde 42,5'e çıktı

TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltti

TC Merkez Bankası (TCMB) dünkü toplantıda politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 250 baz puan artışla yüzde 42,5'e yükseltti ve faiz artışlarına gelecek ay son noktayı koyacağı sinyalini verdi.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısı sonrasında faiz kararını açıkladı. Banka faizi 250 baz puan artışla yüzde 42,5'e yükseltti.

Piyasada da ortalama beklenti, bugün faizin 250 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Açıklamada "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir." ifadeleriyle faiz artış döngüsünün gelecek ay sona erebileceği mesajı verildi.

TCMB haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasımda 500'er baz puan olmak üzere altı toplantıda toplam 3 bin 150 baz puan faiz artırmıştı.

