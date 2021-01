"Hükümet, hayat pahallılığı ödeneği kesintisi emekçilere ödemek için değil"

Sendikal Platform, “Hükümet şimdi de özel sektör çalışanlarına katkı yapacağı yalanı ile hayat pahalılığı ödeneğini çalışanların ve emeklilerin maaşlarına yansıtmayarak üç ay ertelemiştir. Oysa, Hükümetin amacı özel sektör emekçilerine katkı yapmak değil, işverenin yasal yükümlüğü olan sosyal güvenlik yatırımları için kaynak yaratmaktır"

Sendikal Platform, Meclis önünde basın açıklaması yaparak, Hükümeti protesto etti.

Sendikal Platform, UBP-DP-YDP Hükümetinin özel sektöre katkı yapmak için, çalışanların ve emeklilerin maaşlarına 3 ay süreyle yansıtmayarak ertelediğini duyurduğu hayat pahalılığı ödeneği ile pandemi sürecinde iş yükü artan belediyelere ek katkı yapmamasını ve pandemideki diğer bazı uygulamalarını protesto etti.

Sendikal Platform adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından okunan açıklamada, ülkede ilk koronavirüs vakası görülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen, Hükümetin öngörüsüzlüğü ve plansızlığı nedeniyle kararların alınmasında ve uygulanmasında çelişkiler ortaya çıktığı savunularak, halkın hükümete karşı güvensizlik yaşadığı öne sürüldü.

“AŞILAMA GİBİ ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUDA DAHİ PLANLAMA YAPILMAMASI NASIL İZAH EDİLEBİLİR?”

Pandemi Hastanesi’nin hala hizmete açılmamasının eleştirildiği açıklamada, “Aşılama gibi çok önemli bir konuda dahi planlama yapılmaması nasıl izah edilebilir? 80 yaş üzeri yaşlılarımızı soğuk kış günlerinde hastahanelere çağrılıp ‘aşı yok’ diyerek geri göndermek hangi mantığa, hangi vicdana sığar?” diye soruldu.

“GÖRÜYORUZ Kİ HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ HALKIN SAĞLIĞI DEĞİL”

Salgınla mücadelede yerel yönetimlerin yükümlülüklerinin katlanarak arttığının belirtildiği açıklamada, yerel yönetimlerin katkı paylarının artırılmamasının, hükümetin halkın sağlığına karşı ne kadar duyarsız olduğunun göstergesi olduğu savunuldu.

Açıklamada, “Yerel yönetimlere yapılacak her kuruşluk ek katkı halka hizmet olarak döneceği gerçeğinden hareketle özellikle bu zorlu süreçte çok daha büyük önem arzetmektedir. Fakat görüyoruz ki hükümetin önceliği halkın sağlığı değildir. Zaten geçmiş birkaç aylık süreç bunu çok açık olarak bizlere göstermiştir. Ülkemizde vaka sayıları artarken partisel ve kişisel çıkarları ile uğraşan, Meclis Başkanlığı seçimini dahi yüzüne gözüne bulaştıran bir zihniyetin sorunlara çare üretemeyeceği gün gibi ortadadır” ifadelerine yer verildi.

“ÖDENMEYEN VERGİLERİN TAHSİL EDİLMESİ İÇİN NE YAPILDI?”

Partizanca istihdamlara ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a 820 bin TL’lik makam aracı almaya kaynak bulunduğunun iddia edildiği ve eleştirildiği açıklamada, yerel yönetimlere ek katkı için kaynak bulunamamasına tepki gösterildi.

2020 yılında beyan edilip ödenmeyen kurumlar vergisi miktarının 462 milyon TL olduğunun belirtildiği açıklamada, Hükümete ödenmeyen vergilerin tahsil edilmesi için ne yapıldığı soruldu.

“HÜKÜMETİN AMACI ÖZEL SEKTÖR EMEKÇİLERİNE KATKI YAPMAK DEĞİL”

Kamu çalışanlarına ve emeklilere hayat pahalılığı ödeneğini ödeyebilmek gerekçesi ile hükümetin harçlara zam yaptığının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hükümet şimdi de özel sektör çalışanlarına katkı yapacağı yalanı ile hayat pahalılığı ödeneğini çalışanların ve emeklilerin maaşlarına yansıtmayarak üç ay ertelemiştir. Oysa, Hükümetin amacı özel sektör emekçilerine katkı yapmak değil, işverenin yasal yükümlüğü olan sosyal güvenlik yatırımları için kaynak yaratmaktır. Zaten özel sektör çalışanlarına katkı diye geçmişte ödenen 1500 TL’ler de çalışana değil işverenin cebine girmiştir.

Yani katkı özel sektör çalışanlarına değil işverenlere yapılacaktır. Özel sektörü desteklemek niyetleri olsaydı, öncelikle insanca yaşanabilecek bir asgari ücret belirlerler yapılacak katkıyı da doğrudan çalışanlara yaparlardı.”

Açıklamada, “Hükümet’in halka ve emekçilere verecek hiçbirşeyi olmadığı” vurgulanarak, çalışanların örgütleri olarak Sendikal Platform’un, halkın ve emekçinin haklarını korumak için yılmadan mücadele edeceği kaydedildi.

“KIB-TEK ÜZERİNDE OYANANAN OYUNLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Sendikal Platform, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya da seslenerek, EL-SEN ile birlikte Kıb-Tek’e sahip çıkacaklarını vurguladı.

Sendikal Platform açıklamasında, “Son zamanlarda KIB-TEK üzerinde oyananan oyunları yakından takip ediyoruz. Hedef KIB-TEK’i sıkıntıya sokarak özelleştirmektir. Ancak bilinmelidir ki Sendikal Platform olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da EL-SEN’le birlikte kuruma sahip çıkmaya devam edeceğiz ve bu konuda her türlü mücadeleyi vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isteriz”