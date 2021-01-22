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"2. parti aşımız bu hafta sonuna kadar gelebilir"

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti aşının bu hafta sonuna kadar Çin'den gelebileceğini söyledi. Erdoğan restoran kısıtlamalarının kabine toplantısında ele alınacağını, bu konuda hala endişeleri olduğunu belirtti

"2. parti aşımız bu hafta sonuna kadar gelebilir"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti aşının bu hafta sonuna kadar Çin'den gelebileceğini söyledi. Erdoğan beklentilerinin 10 milyon doz aşının gelmesi olduğunu belirtti.

Cuma namazı çıkışında medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu haftasonuna kadar gelebilir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan restoran kısıtlamalarının kabine toplantısında ele alınacağını, bu konuda hala endişeleri olduğunu belirtti. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız, çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda da başarılı bir süreç var, bunu tekrar tersine çevirmek, o riski tekrar almak istemiyoruz” dedi.

Reform paketine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reform paketi ile ilgili kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık, ekonomiyle ilgili çalışmaları yapıyoruz, önümüzdeki hafta açıklamamızı tarihi ile birlikte duyuracağız" diye konuştu.

Erken seçim ile ilgili soruları da yanıtlayan Erdoğan Haziran 2023'ten önce erken seçimin söz konusu olmadığını belirtti. Erdoğan, "Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür." dedi.

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