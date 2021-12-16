Hayvancılık sektörü için 2021 desteğinin 104 milyondan 256 milyon TL’ye çıkarıldı

Tarım Bakanlığı “2021 yılı için öngörülen 104 milyon TL’lik destek ödemelerine pandemi, kuraklık ve döviz artışının olumsuz etkileri nedeniyle ek destekler eklenmiştir. Bu durumda, Bakanlığımızın sektöre aktardığı 152.3 milyon TL ek kaynakla 2021 yılı sonunda hayvan üreticilerimize toplamda 256.3 milyon TL ödeme yapılması beklenmektedir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvancılık sektörüne 2021 yılında öngörülen 104 milyon TL desteğin, pandemi, kuraklık ve TL’nin değer kaybı göz önünde bulundurularak, 152 milyon TL artışla 256 milyon TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “2021 yılı için öngörülen 104 milyon TL’lik destek ödemelerine pandemi, kuraklık ve döviz artışının olumsuz etkileri nedeniyle ek destekler eklenmiştir. Bu durumda, Bakanlığımızın sektöre aktardığı 152.3 milyon TL ek kaynakla 2021 yılı sonunda hayvan üreticilerimize toplamda 256.3 milyon TL ödeme yapılması beklenmektedir” dedi.

Açıklamada, 15 Aralık’a kadar küçükbaşlar için 42.8 milyon TL, çiğ süt için 51.2 milyon TL, süt mamulleri ihracatı (navlun) için 10 milyon TL destek ödemesi yapıldığı, hayvancının sıkıntıya düşmemesi için bütçede öngörülen desteklerin üzerinde, yüzde 146 ek destek ödemesi yapıldığı kaydedildi.

15 ARALIK’A KADAR 143.8 MİLYON EK ÖDEME

Bakanlığın 15 Aralık’a kadar 143.8 milyon TL’lik ek destek ödemesi yaptığı kaydedilen açıklamada, desteklerin çiğ süt desteği, süt mamulleri ihracat (navlun) desteği ve küçükbaş hayvan başı desteğine ek olarak, arpa sübvansiyesi ve küçükbaş hayvan başı hibe arpa destekleri olarak da verildiği belirtildi. Bakanlığın ayrıca pazarlanmayan fazla miktarda sütün heba olmaması için hayvan üreticisinden 3 milyon TL’lik hellim satın alıp, ihtiyaçlı olan kesimlere hibe olarak dağıttığı da kaydedildi.

EK ÖDEMELER

Açıklamada çiğ süt için 24.6 milyon TL, süt mamulleri ihracat (navlun) için 26.3 milyon TL, arpa sübvansiyesi için 68.6 milyon TL, küçükbaş hayvan başı hibe arpa için 21.3 milyon TL, destek amaçlı hellim alımı için 3 milyon TL ek ödeme yapıldığı ifade edildi.

Yıl sonuna kadar çiğ süte 5 milyon TL ve süt mamulleri ihracatına (navlun) 3.5 milyon TL, toplamda 8.5 milyon TL ek ödeme daha yapılmasının planlandığı ifade edildi.

İTHAL ARPA İÇİN 50 MİLYON TL SUBVANSİYE GEREK

İthal arpanın, döviz ve dünya piyasalarındaki arpa fiyatlarının artması sonucu çok yükseldiği kaydedilen açıklamada, bugünkü kur ile bir kilo arpanın maliyetinin 6.36 TL olduğunu, arpanın kilosunun 2.5 TL satılabilmesi için kilo başına 3.86 TL sübvansiye yapılması gerektiği, aylık arpa tüketiminin 13 bin ton olduğu göz önüne alındığında, bir aylık arpanın sübvansiyesi için 50.2 milyon TL gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Bütün bu bilgiler ışığında görülebileceği gibi Bakanlığımız, tüm olumsuz koşullara rağmen, her zaman hayvan üreticilerimizin yanında olmuştur” denildi.

1 Ocak - 15 Aralık 2021 Dönemi İçerisinde Hayvancılık Sektörüne Ödenen Destekler ve 2021 Yılı Sonuna Kadar Ödenmesi Planlananlar



Normal Öngörülen ve yapılan ödemeler Pandemi nedeni ile Yapılan Ek Destek Ödemeleri Yılsonuna kadar yapılacak destek ödemeleri 2021 yılı içerisinde Yapılacak Toplam Destek Ödemesi

Küçükbaş Hayvanbaşı Ödeme 42.763.684 42.763.684

Çiğ Süt Desteği 51.236.316 24.558.167 5.000.000 80.794.483

Sü Mamülleri İhracat (Navlun) Desteği 10.000.000 26.334.179 3.500.000 39.834.179

Arpa Sübvansiye 68.659.484 0 68.659.484

Küçükbaş Hayvan başı Hibe arpa 21.293.235 21.293.235

İhtiyaçlı Vatandaşlara Dağıtılan Hellimler 3.000.000 3.000.000

TOPLAM 104.000.000 143.845.065 8.500.000 256.345.065