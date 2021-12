BM, Kıbrıs sorununda hareketliliğin devamını istiyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Salı akşamı birtakım mesajlar verdiği resepsiyonun momentumundan, olumlu bir gelişme doğmasını sağlamak için istifade etmek istediğini yazdı. Stewart kadar New York’un da bunu istediği ve Kıbrıs sorununu rayına oturtarak, bazı hareketlenmeler oluşmasını gözettiği belirtildi

BM’nin, geçen akşam liderleri uzun bir aradan sonra bir araya getiren resepsiyonla oluşan havanın devamını istediği bildirildi.

Gazete, resepsiyon süresince yeni bir hareketlilikten hiç söz edilmediğini ve zaten bunun da, liderlerin Stewart ile tanışacağı gayrı resmi bir görüşme olacağının başından açıklanmış olmasından dolayı beklenmediğini kaydetti.

Haberde, Stewart’ın kısa bir açıklama yaptığına ve liderlere, iyi bir yeni yıl dilemek için bile söz vermediğine işaret edildi.

Gazete, BM’nin göğüslemesi gereken meselelerden birinin 27 Eylül’de BM Genel Sekreteri ile liderler arasında yapılan başarısız görüşmenin sonuçları olduğunu kaydederek, New York’taki bu gayrı resmi görüşmenin, Kıbrıs sorununa özel danışman atanmasını sağlamasının beklendiğini anımsattı.

O zamandan beri bu konunun askıda olduğunu belirten gazete, BM’den de özel danışman atanmasına yönelik niyet gösterilmediğini yazdı.

Habere göre, Rum Başkanlık Ofisi Basın Bürosu Müdürü Andreas Yosif, Antenna’ya yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adımın BM’den beklendiğini ve Rum tarafının, müzakerelerin yeniden başlamasına her zaman hazır olduğunu söyledi.

Yosif, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik bazı talepleri olduğunu ve bunların, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ve Maraş ile ilgili “saldırgan eylem ve söylemleriyle” alakalı olduğunu belirterek, BM’den Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik adım atmasını beklediklerini kaydetti.

STEWART, HRİSTODULİDİS İLE GÖRÜŞECEK

Gazete, bir diğer haberinde ise, Stewart’ın bugün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini yazdı.

Haberde, Kıbrıs sorununa odaklanması beklenen görüşmenin başta Pazartesi günü yapılmasının planlandığı ancak görüşmenin bugüne kaydırıldığı kaydedildi.