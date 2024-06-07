Aren Baybars 16 yaş Türkiye Tenis Milli takımında

Gazimagusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars katıldığı 16 yaş Türkiye Milli takım belirleme turnuvasında finalde Kaan Işık Koşaner'e 2 – 1 mağlup olarak 2. olarak Milli takıma girmeyi başardı

KKTC Tenis Federasyonu sporcularından olan Gazimagusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars katıldığı 16 yaş Türkiye Milli takım belirleme turnuvasında 2. olarak Milli takıma girme başarısını gösterdi.

Finalde Kaan Işık Koşaner'e 2 – 1 mağlup olarak 2. olan Aren Baybars için KKTC Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu sosyal medya sayfasından kutlama mesajı yolladı.

Gazioğlu’nun mesajı şöyle:

“Bravo Aren

Gazimagusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars ,16 yaş Türkiye Milli takım belirleme turnuvasında finale kalarak , Milli takıma girmeyi başarırken, finaldeki rakibi Kaan Işık Koşaner'e 3 set sonunda finalde kaybederek 2. Olmayı başardı. 16 yaşta kategorisinde, Türkiye'nin en değerli turnuvasında Milli takıma girebilmenin ne kadar zor olduğunu tenis ile ilgilenen herkes bilir. Bu başarıdan doları seni yürekten kutlarım ve seninle gurur duyuyorum.

Bu başarıda emeği geçen antrenörlerin Çağlar İzkan ve Onur Binay ' a ve sana bu yolda sonsuz destek veren annene ve babana çok teşekkür ederim

Gururumuzsun”



