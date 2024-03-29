“Karpaz KKTC’nin incisidir, vazgeçilmezimizdir. Yatırımlar sürecek”

Başbakan Ünal Üstel, Karpaz bölgesinin KKTC’nin “incisi” ve vazgeçilmezleri olduğunu belirterek, bu bölgeye destek ve yatırımların süreceğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel bugün Karpaz bölgesinde temaslarda bulundu ve açılışlara katıldı. Yenierenköy’de temasları sonrası basın toplantısı düzenleyen Üstel, Karpaz bölgesine ve bu bölgede yaşayan kadınlar, gençler, çocuklar ve yaşlılara verilen öneme dikkat çekti.

Başbakan Üstel’e, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da eşlik etti. Bakırcı, burada yaptığı konuşmada, hükümetin bölgeye verdiği desteğe teşekkür ederek, Karpaz bölgesinde yapılan açılış ve atılan temellerden dolayı duydukları sevinci dile getirdi.

Bölgeye yönelik verilen sözlerin yerine getirilmesinden ve halka yönelik sosyal yatırım desteklerine teşekkür eden Bakırcı, tüm bunları sevinçle karşıladıklarını ve göz ardı edilen Karpaz bölgesinin değerini yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediyecilik hizmeti yanında sosyal anlamda da çalışmalara devam edeceklerini ve bu alanı geliştireceklerini ifade eden Bakırcı, yaşlılara verilen değerin önemine de vurgu yaptı.

Başbakan Üstel de, hükümet olarak bugün Karpaz bölgesinde bir çok açılış, temel atma töreni ve temaslarda bulunduklarını kaydetti. Duyarlı iş insanlarının katkılarıyla yatırımları sürdürdüklerini, bugün de bölgede özel eğitim merkezi yapımı için adım atıldığını ve çağdaş modern bir binaya kavuşacaklarını ifade eden Üstel, Yenierenköy Lisesinde de çocukların hizmetine sosyal aktivite alanı kazandırıldığını kaydetti.

TİKA tarafından desteklenen Karpaz Araştırma İstasyonu’nun da bölgeye kazandırıldığını ifade eden Üstel, “Karpaz KKTC’nin incisidir. Burada yaşayan kadınlarımızı gençlerimizi desteklemek için çalışıyoruz, bizim vazgeçilmezimizdir” dedi.

Yenierenköy’deki eski sağlık ocağının belediyeye devredileceğini ve binanın sosyal aktivite alanı yapılacağını ifade eden Üstel, bölgede spor alanları yaratılacağını, mevcut sahanın da ihaleye çıkılarak, gereken onarım adımlarının atılacağını anlattı.

Karpaz bölgesindeki kadınlar, gençler ve çocukların, bölge insanının, vazgeçilmezleri olduğunu, bu yatırımların da bunu gösterdiğini belirten Üstel, bölgede kadınlara yönelik verilecek destekleri anlattı ve amaçlarının, kadın girişimcilerin artması, ekonomiye ve üretime kazandırılması olduğunu vurguladı.

Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da eğitimlere devam ettiğini ifade ederek, bölgeye yönelik destek ve yatırımların süreceğini söyledi.

