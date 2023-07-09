banner913
banner932
Bisiklet ve aquatlon yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bisiklet ve aquatlon yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
20 0
KDV’de artış
KDV’de artış
35 0
 
Şan, Şimşek ile bir araya geldi
Şan, Şimşek ile bir araya geldi
21 0
Aslanköy, Taşkent’i topa tuttu
Aslanköy, Taşkent’i topa tuttu
213 0
Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik
Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik
281 0
Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
34 0
Mesarya bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak
Mesarya bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak
52 0
banner964

Hak-Sen, hükümete “göç yasası protokolü"nü hatırlattı

banner476

banner825
Hak-Sen, hükümete “göç yasası protokolü"nü hatırlattı
banner960
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Erşangil geçen yıl imzalanan  ve “göç yasası protokolü"  diye adlandırılan protokolü hatırlatarak hükümeti sözünü tutmaya çağırdı.
HAKSEN Başkanı Erşangil, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda “göç yasası” olarak bilinen 47/2010 sayılı yasa kapsamında çalışan kamu emekçileriyle ilgili geçen yıl hükümetle sendikalar arasında imzalanan protokolü ve   bütçe olanakları çerçevesinde, ek artışlarla maaş farklarının kapatılacağı sözünü hatırlatarak, hükümeti bu sözü tutmaya çağırdı.
Erşangil açıklamasında, hükümetin yaptığı vergi afları, kamu alacaklarının afları, yurt dışı ziyaretleri, izaz ikram harcamaları, büyük sermayeye yapılan teşvikler gibi uygulamalara bakıldığında, bütçenin maddi anlamda olanaklara sahip olduğunu anladıklarını kaydederek, hükümetin sığınabileceği “bütçede para yok” bahanesinin de ortadan kalktığını savundu ve “Şimdi hükümeti göç yasası çalışanları ile ilgili ek maaş artışı sözünü tutmaya çağırarak, göç yasalı çalışanların alım gücünü yükseltmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Erşangil’in açıklamasında  "Kamu görevlileri, ‘Göç Yasası’ olarak bilinen 47/2010 sayılı yasa ile ikiye bölünmüş ve 2011 yılından itibaren kamuya giren emekçiler, anayasanın eşit işe eşit ücret prensibine rağmen hem daha düşük maaş hem de daha az özlük hakkına sahip olmuşlardı. Çalışanlar arasında yaratılan bu eşitsizliğe sendikamız kurulduğu günden bu yana hep karşı olmuş ve yasanın geri çekilmesi için birçok alanda mücadele etmiştir." ifadeleri de yer aldı
Erşangil,  "göç yasası"na bağlı emekçilerin özlük haklarında da iyileştirilmeye gidilmesi ve sonrasında da yasanın tamamen kaldırılması talebini de yineledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.