“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin ilk yerli ve elektrikli otomobil markası GÜNSEL sayesinde yan sektörlerin oluşacağını, istihdama ve ekonomiye katma değere katkı yapılacağını ayrıca KKTC’nin özgüveninin artacağını vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Teknolojiler Genel Müdürlüğü, Dijital Teknolojiler Dairesi Başkanı Emre Dabak ve Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Ertuğrul Yeşil’i kabul etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, izolasyonlar altındaki KKTC’de Türkiye’nin de desteğiyle turizm, yükseköğrenim, yerel sanayi ve tarımda yatırımların yapıldığını ve başarıların elde edildiğini söyledi.İletişim çağında bulunulan ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede teknopark projelerinin hayata geçtiğini, yaratıcılığın ve teknolojinin gelişmesiyle de bilimle beraber çağ atlatabilecek yeniliklerin olacağını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada petrol fiyatlarının artmasıyla daha tasarruflu olan elektrikli arabaların kullanımına geçilmesiyle ülke ekonomisine katkı sağlanacağına dikkat çekti.Modern bir şekilde ortaya çıkan Günsel arabasının, bir KKTC markası olarak ülke ekonomisine ve sanayisine kazandırılacak olmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yerli ve milli bir marka olan bu araçla yan sektörlerin oluşacağını, istihdama ve ekonomiye katma değere katkı yapılacağını ayrıca KKTC’nin özgüveninin artacağını kaydetti.Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve ortaya koyduğu vizyonla ihraç edilecek noktaya gelen TOGG