Güzelyurt bir değerini daha kaybetti

Güzelyurt, sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ramadan Berber olarak bilenen Ramadan Ergençoğlu dün vefat etti.

Ramadan Ergençoğlu’nun cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'nda defnedildi.



