Güney İnşaat'tan örnek hareket

Protokol kapsamında Güney İnşaat Ltd., hazırlanan projeye uygun olarak Yenierenköy Lisesi’ne yeni derslik, idari bina ve kantin binası inşa ederek Bakanlığa teslim edecek

“Bir Okul da Sen Yap” kampanyası çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Güney İnşaat Ltd. arasında, Yenierenköy Lisesi’ne yeni derslik, idari bina ve kantin yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Güney İnşaat Ltd. Direktörü Sertaç Uzun imza koydu.

Protokol kapsamında Güney İnşaat Ltd., hazırlanan projeye uygun olarak Yenierenköy Lisesi’ne yeni derslik, idari bina ve kantin binası inşa ederek Bakanlığa teslim edecek.

ÇAVUŞOĞLU

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitime yapılan yatırımın önemine dikkat çekerek, ülke eğitimine daha çağdaş ve donanımlı okullar kazandırmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda hayata geçirdikleri “Bir Okul da Sen Yap” kampanyasına birçok iş insanının destek verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, bugün imzalanan protokol ile eğitime verdikleri desteklerden ötürü Sertaç Uzun’a teşekkür etti.

Çavuşoğlu, 6 Şubat’tan sonra toplumsal dayanışma ruhu ile hareket ettiklerini de belirterek, “Çağdaş ve donanımlı yeni okul binalarını eğitimimize kazandırmak adına değerli iş insanlarımızla çok önemli protokollere imza atıyoruz. Bu dayanışma ruhu ile hareket etmeye ve okullarımızın yaşadığı fiziki sıkıntıları gidermek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, eğitime ve ülke gençliğine verdikleri destekten ötürü Güney İnşaat’a ve Direktörü Sertaç Uzun’a da teşekkür ederek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

UZUN

Güney İnşaat Ltd. Direktörü Sertaç Uzun ise ülke gençliğine ve eğitimine destek vermekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, imzaladıkları protokolün kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Uzun, kendilerine bu imkanı yaratan Bakan Nazım Çavuşoğlu’na ve ekibine de teşekkür ederek, güzel projeye imza atacaklarını söyledi.

Uzun konuşmasının sonunda protokolün bölgeye ve ülke gençliğine hayırlı olmasını temenni etti.