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Polis dolandırılıcık konusunda uyardı

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Polis Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformları ve cep telefonları ile gönderilen kısa mesajlar (SMS) aracılığıyla yapılan dolandırıcılıklar konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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Polis dolandırılıcık konusunda uyardı
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Instagram ve Facebook gibi platformlar ve cep telefonlarına gönderilen mesajlar aracılığıyla, kötü niyetli şahıslar tarafından çeşitli senaryolar üretilerek dolandırıcılık yapılmaya ve şahıslardan sahtekarlıkla para temin edilmeye çalışıldığı kaydedildi.
 
Açıklamada şunlar belirtildi:
 
“Son zamanlarda, dolandırmak kastı ile sosyal medyada açılan sahte hesaplar ve ayrıca cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar (SMS) aracılığıyla, gerçekte böyle bir çekiliş olmadığı halde, bir firmadan hediye çeki kazandığı veya cep telefonu çekilişi sonucunda cep telefonu kazandığı yönünde sahte beyanlarda bulundukları veya gerçekte olmadıkları halde uygun fiyata satılık sahte beyaz eşya ilanı vermek suretiyle, kredi kartı bilgileri istendiği veya verilen banka hesap numaralarına para havale edilmesi sağlanarak, şahısların dolandırılıp sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edilmiştir.”
 
Polis, mağduriyet yaşanmaması adına, internet ile cep telefonları üzerinden yapılacak alışverişlerde çok dikkatli olunması ve satın alınacak ürünlerin fiziki varlığı görülmeden, kart bilgilerinin paylaşılmaması ve verilen banka hesap numaralarına para havalesi yapılmaması uyarısında bulundu.
 
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