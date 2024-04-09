Bayram Sofrasının Tadı Kaçtı

Hayat pahalılığının arttığı, asgari ücretin değerini yitirdiği ve geçimin bir hayli zorlaştığı bugünlerde bayram alışverişi artık lüks hale geldi. Dört kişilik en mütevazı bayram sofrası, 2 bin TL'yi geçti

Ekonomik kriz, artan hayat pahalılığı derken piyasadaki pahalılık aldı başını gidiyor…Market alışverişi pahalılıktan dolayı kabusa döndü, geçim için gider kalemlerinden herkes kıstı.Tüm bu yaşananların gölgesinde geçecek olan 3 günlük Ramazan Bayramı, yarın başlıyor.Her bayram ailece toplanarak bayram sofrası kurmak bir gelenek.Bayramlarda geleneksel hale gelen ve bayram akşamları kurulan sofranın ve hoş sohbetlerin de artan maliyeti, birçok aileyi gelenekten de uzaklaştırırken, artık daha ucuz maliyet olması adına akşamı tek çeşit günlük yemekle geçiştirecek.HALKIN SESİ, her bayram olduğu gibi yine bayram sofrasının ne kadara mal olacağını araştırdı.Marketten derlenen fiyatlarla yaptığımız hesaplamalara göre, dört kişilik en mütevazı bayram sofrası, 2 bin TL'yi geçti.Mangal yakacak olanlar ya da fırına tavuk ya da et koyacak olanlar ise 3 bin TL'ye yakın masraf yapmak zorunda.27 bin 500 TL asgari ücretle, kirasını, kredisini, su, elektrik ve telefon faturalarını ödeyerek 4 kişilik bir aileyi geçindirmek zorunda kalanların mükellef bir bayram sofrasını kurması artık hiç de kolay değil.4 KİŞİLİK BİR AİLENİN BAYRAM SOFRASI 1240 TLBayram sofrası için 4 kişilik yemek hazırlayacak olan bir kişi, patates kebabı yapmaya kalkarsa, en azından 2 kilo tavuk ve 1 kilo patates, soğan, salça, tuz ve ayçiçek yağına ihtiyacı olacak. Tüm bunların en ucuzundan alındığını varsayarsak, patates kebabının maliyeti 410 TL.Gelenektendir, bayramda hazırlanan sofrada bir çeşit yemek olmaz. 410 TL harcayarak pişirilen patates kebabının yanına, pilav ve fırın makarnasını da hesaba katarsak, bayram sofrası bir hayli cep yakacak.Yapılacak fırın makarnasında kullanılacak kilosu 600 TL olan kıyma, 2 paket makarna, soğan, maydanoz ve kremasındaki süt, yumurta, un, pilav için kullanılacak bulgur, domates ile birlikte 830 TL tutuyor.(Patates kebabında kullanılan soğan, tuz, yağ gibi ürünler yeniden hesaplanmamıştır.)Listemizi hesaplarken ele aldığımız 3 çeşit yemeğin malzeme fiyatı toplam 1240 TL. Patates kebabı, fırın makarnası ve pilavdan oluşacak soframızın maliyeti bir gün için vatandaşın cebine ciddi yük.MANGAL YAKMAK NEREDEYSE İMKANSIZBayram, kutlama denildiğinde Kıbrıslının aklına ilk gelen şeylerden biri de mangal yakmaktır. Duman tütmeden bayram olmaz. Ama etin el yakan fiyatı, , vatandaşın düşen alım gücü ile bu alışkanlıktan da vazgeçilecek gibi duruyor.Marketlerin kasap reyonlarında Tavuğun kilosunun 110 TL, yemeklik pirzolanın kilosunun 600 TL ve şişlik etin kilosunun 650 TL, döşün kilosu 550 TL, kıymanın kilosunun ise 600 TL’ye satıldığı kasaplardan alışveriş yapmak da asgari ücretliler için lükse giriyor.Şişlik etin 650 TL’yi bulduğu bu günlerde özellikle asgari ücretli için bayramda mangal yakmak, tamamen hayal oldu. 1 kilo şişlik, 1 kilo döş, 1 kilo pirzola, 2 kilo tavuk, kömür, garnitür derken 4 kişilik mangallı bayram sofrası 2 bin 300 TL’yi aşıyor.